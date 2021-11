Jeugdspeler Erkeland helpt Molenschot aan zege, HSC’28 kent mindere vorm

SVG - Molenschot 2-4 (2-2). 0-1 Dave Boemaars, 0-2 Dennis Wirken, 2-3 Tom Erkeland, 2-4 Tom Erkeland.

Molenschot won en had dat te danken aan jeugdspeler Tom Erkeland. Door twee goals van hem werd alsnog gewonnen, nadat SVG nog terug was gekomen van een 0-2 achterstand. Winnend coach Marco Maas was erg blij met de drie punten en zijn matchwinner. ,,Erg mooi dat uitgerekend zo’n jonkie het doet. En daarnaast goed om te zien met wat voor mentaliteit wij speelden. We hebben gevochten en goed gecounterd, tegen een gelijkwaardig team.”

TVC Breda - Advendo 4-1 (2-0). 1-0 Bunyamin Canli, 2-0 Jimmy van Enschot, 3-0 Romano Rijndorp , 4-0 Leroy van Berkom, 4-1 Kendrick Cecilia.

TVC Breda deed wat het moest doen en won van ruim van ‘buurman’ Advendo. Ondanks een verdedigend ingesteld strijdplan duurde het niet lang voordat TVC de score opende. Hierna liep het relatief eenvoudig uit, maar Advendo bleef georganiseerd en stug verdedigen.

HZ’75 - HSC ’28 0-0.

,,Een super resultaat, zij staan vijfde en hebben een prima ploeg", zei HZ’75-coach Jurgen van de Broek. Hij was in zijn nopjes met het gelijkspel, en zag zelfs dat er meer in had gezeten. Desalniettemin vond hij wel dat de 0-0 een goede afspiegeling was van het wedstrijdbeeld. ,,Een terechte uitslag, maar uiteindelijk kan je ’m zelfs nog winnen. In de laatste tien minuten kwamen we nog twee keer alleen voor hun keeper. Helaas mocht het niet zo zijn.’’

,,Op een onbespeelbaar veld gaven we niet thuis. Uiteindelijk komen we nog goed weg met een gelijkspel”, aldus HSC’28-trainer Peter Deelen. ,,Op karakter was HZ’75 ons de baas. Te veel spelers zijn uit vorm en te veel spelers waren afwezig. Voor ons zou de winterstop mogen beginnen, zodat we aan ons herstel kunnen werken.”

De Schutters - OVV’67 afgelast.

Neerlandia’31 - TPO afgelast.