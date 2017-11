Jeugdig Smerdiek moet alle zeilen bijzetten

Smerdiek is sinds jaar en dag een grote speler in het vrouwenvoetbal. Wendy de Wilde (22) speelt sinds haar veertiende in het eerste team en heeft alle hoogte en dieptepunten meegemaakt. "Het kampioenschap in de eerste klasse in 2012 was natuurlijk een hoogtepunt maar de degradatie direct erna een dieptepunt", vertelt de centrale verdediger. Wat de toekomst brengt durft ze niet te zeggen. "Ik weet niet waar mijn plafond ligt. De kans is groot dat ik altijd bij Smerdiek zal blijven."

Momenteel moet De Wilde alle zeilen bijzetten om degradatie naar de tweede klasse te voorkomen. Ook al willen ze er in Sint-Maartensdijk niet denken een klasse lager te moeten acteren. "Stel dat je degradeert dan moet je maar weer zien terug te komen op niveau. Er is steeds meer concurrentie van clubs in de omgeving doordat het vrouwenvoetbal groeit."

Bouwen

De vrouwen van Wim Scherpenisse staan er niet goed voor in de eerste klasse A. Na één overwinning en zeven nederlagen staat Smerdiek op de voorlaatste plaats. "We moeten bouwen aan een nieuw team. In de zomer zijn veel speelsters weggegaan of gestopt en is er jeugd doorgeschoven."

"In het begin waren we zoekende maar er zit een stijgende lijn in ons spel." Het jonge team moet over een flinke dosis mentale weerbaarheid beschikken om de moed er in te houden. "Een jaar lang veel verliezen is niet goed voor de moraal. Ik heb het destijds in de hoofdklasse meegemaakt. Er is soms wel een beetje sprake van paniek, maar we moeten ook beseffen dat we gewoon de nacompetitie kunnen halen en ons dan kunnen handhaven."

Hage

De technisch vaardige centrale verdediger probeert haar teamgenoten te helpen waar mogelijk. "De meeste speelsters zijn nog zo jong. We moeten positief blijven, iemand afbranden heeft geen zin. We hebben tijd nodig maar de potentie is er."