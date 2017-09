Jeroen van Leijsen terug bij zijn maten van TSC

Van Leijsen moet nog wel even geduld hebben voordat hij daadwerkelijk iets kan betekenen voor de Oosterhoutse trots, die het kampioenschap vorig seizoen op de laatste speeldag pijnlijk liet liggen bij ZIGO in Tilburg. In de zomer liep hij bij een partijtje tennis namelijk een scheurtje op in de meniscus. Drie weken geleden werd hij geopereerd, over een maand hoopt hij weer volledig inzetbaar te zijn.



Derhalve mist hij de competitiestart, deze zondag thuis tegen Bavel. Over die eerste tegenstander zegt Van Leijsen: ,,Voor TSC misschien wel een Angstgegner. Vorig jaar wisten ze er twee keer niet van te winnen." Daarbij zijn we aanbeland bij het euvel van het vorig seizoen. TSC speelde niet minder dan acht keer gelijk. Met name een gebrek aan scorend vermogen speelde de ploeg parten. Tekenend daarvoor was het fiasco bij ZIGO, waar de bal er voor de Oosterhouters maar niet in wilde, ondanks een stuk of tien honderd procent kansen.