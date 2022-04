JEKA zwijnt met winst op Roosendaal, TSC maatje te groot voor Beek Vooruit

Zondag 2E,,Een gestolen overwinning', was JEKA-trainer Ivo van Moergestel eerlijk na de 2-1 tegen Roosendaal. Van de concurrentie in de gevarenzone bleef alleen Beek Vooruit met lege handen achter: 0-2 tegen TSC. Een karrenvracht aan kansen, maar toch bleef Roosendaal bij JEKA met lege handen achter, 2-1. RBC had heel wat moeite met laagvlieger Uno Animo, maar won in eigen huis wel.

JEKA - Roosendaal 2-1 (0-1). 0-1 Dylan Mathijssen, 1-1 Sam Vogels, 2-1 Frits Schuurink.

,,Ik was ziedend in de rust, we speelden echt als een natte krant. Een 0-3 tussenstand was meer dan verdiend geweest", was Van Moergestel duidelijk. ,,De tweede helft waren wij de bovenliggende partij en trokken we in de slotfase de gestolen zege over de streep.”

Roosendaal-trainer Mark Klippel baalde: ,,We hadden een grote stap kunnen zetten naar lijfsbehoud, en daar zag het lang naar uit. Vooral de eerste helft was erg goed, een 0-3 tussenstand zou zeker niet geflatteerd geweest zijn. In de slotfase laten we ons verrassen door twee standaardsituaties wat ons een flinke domper opleverde. Absoluut een leermoment voor ons.”

Beek Vooruit - TSC 0-2 (0-1). 0-1 Tom Rijvers, 0-2 Dennis van Bijsterveld.

,,We hebben er alles aan gedaan, maar TSC is gewoon een stapje verder. Toch ben ik tevreden over de discipline waarin we speelden”, aldus trainer Marcel van Helmond van de thuisclub. Collega Ad Looijmans was eveneens blij: ,,Dat ik het ooit nog eens zou zeggen verbaast me, maar we konden eindelijk weer eens lekker op kunstgras spelen. Het leverde een prima wedstrijd op, waarin we het alleen na rust heel even lastig hadden.”

Rijen - FC Tilburg 2-0 (0-0). 1-0 Luc Heestermans, 2-0 Marc Jacobs.

,,We waren de betere, en zijn erg lang geduldig blijven zoeken naar de opening in de versterkte Tilburgse defensie", vertelde Rijen-trainer Freddy Kruijs. Rijen rukt door de winst op naar plaats vier. ,,We kunnen nu vrijuit voetballen en hopen op een prijsje in de vorm van een periode.”

Bavel - Madese Boys 1-1 (0-0). 0-1 Daan Dilven, 1-1 Sander van Gils (pen.).

Bavel-trainer Coen Rijppaert kon leven met de uitslag: ,,Een evenwichtige eerste helft, zonder veel grote kansen. De 0-1 in de 85ste minuut was een flinke domper, maar gelukkig kwamen we in blessuretijd via een strafschop nog op gelijke hoogte. Tevreden dus, vooral omdat we steeds meer leren omgaan met wat in deze klasse gevraagd wordt.”

RBC - Uno Animo 1-0 (0-0). 1-0 Marwin Reuvers.

,,Een hele goede eerste helft, in een heel hoog tempo, tegen een ploeg die vooral sterk is zonder bal. Zonde dat we drie honderd procentkansen lieten liggen”, vond RBC-trainer Ruud Pennings. Met de brilscore op zak steeg het geloof in een verrassing bij de bezoekers, maar het geduld van RBC werd alsnog beloond na een individuele actie van Reuvers.

WSC - Kruisland 1-1 (0-0). 1-0 Mounir Mamaar, 1-1 Remco van de Riet.

De bezoekers, bij wie zowat alle aanvallers ontbraken, stapelden toch kans op kans. ,,Ik heb echt genoten vandaag, alleen iets minder van de uitslag. Zelfs vanop de doellijn kregen we het nog voor elkaar de bal over het doel te krijgen. Dat deed WSC beter, het enige schot op goal was raak. Gelukkig redden we daarna nog een puntje”, aldus trainer John Taks.

VOAB - Cluzona 3-0 (1-0). 1-0 Casper van Beers, 2-0 Pieter van der Heijden, 3-0 Van Beers.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot was tevreden ondanks het verlies: ,,We hebben vandaag een prima niveau gehaald. Kantelpunt was de strafschop die Ruben Maas bij een 1-0 stand miste, de koploper liep daarna uit naar de geflatteerde 3-0 zege.”