JEKA zet 'bus' hekkensluiter opzij, Waspik wint met nieuwe trainer

JEKA - Were Di 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Lucas Jacobs.

,,Were Di had de bus voor het doel geparkeerd", was het commentaar van JEKA- trainer Bas Liebregts. Bang voor puntenverlies was hij niet. ,,Ik moest vier spelers van het 2e elftal inzetten. Toch wisten we gewoon dat die goal ging vallen."