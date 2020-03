JEKA stunt bij koploper Sarto, duel Beek Vooruit gestaakt na blessure scheids

Cluzona - Rijen 0-2 (0-1). 0-1 Luc Heestermans, 0-2 Tom Roovers.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot sprak van een ‘schandalige prestatie van zijn team’. ,,Terecht verloren, waarbij we geen moment aanspraak maakten op meer. Vorig jaar lieten we de titel liggen op één punt, hopelijk moeten we dit seizoen niet weer achter onze oren krabben om de gemiste kansen”, aldus Van der Sloot. Rijen-trainer Freddy Kruijs was trots op zijn ploeg. ,,Op voetballend vlak, maar zeker ook qua inzet en strijd wonnen we verdiend.”