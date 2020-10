JEKA-spits Talboom blijft dromen: ‘Ik denk niet dat de tweede klasse mijn plafond is’

De twinkeling in zijn ogen verraadt dat zijn droom nog springlevend is. Nee, hier zit geen talent dat het hoofd laat bungelen nadat zijn grootste wens niet in vervulling is gegaan. Roman Talboom leek anderhalf jaar geleden op weg om profvoetballer te worden toen hij een kans kreeg in het beloftenteam van FC Eindhoven. Inmiddels speelt hij bij JEKA. Maar opgeven? Ho maar. Een mooier beroep bestaat volgens de 19-jarige Bredanaar niet. ,,Ik ben sowieso altijd met een bal bezig. Al zit ik in de woonkamer op de bank, zelfs dan ligt er een bal in de buurt.”