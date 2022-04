JEKA-rechtsback Justin den Tenter is naar het centrum verschoven: ‘Als het dan toch moet, dan voor mijn broertje

Justin den Tenter (22) is in de senioren begonnen bij Baronie en is daar nog steeds werkzaam als trainer. Toch voetbalt hij nu al voor het tweede seizoen in het rood-wit-blauw van JEKA, waar hij het als centrumverdediger heel goed naar zijn zin heeft.

JEKA en Baronie hebben onderling altijd een kleine rivaliteit, maar Justin den Tenter is blij met de keuzes die hij heeft gemaakt. ,,Vanuit de jeugd bij Baronie ben ik doorgestroomd naar het eerste elftal. Toen heb ik met invalbeurten maar veertig minuten in een seizoen mogen maken, waardoor ik het plezier in het voetbal begon te verliezen. Ik heb er toen voor gekozen om naar UVV te gaan, omdat ik een aantal jongens kende die daar in het eerste speelde. Ik besefte al snel dat de derde klasse niet voor mij was weggelegd. Door corona werd het seizoen vroegtijdig afgebroken en ik ging kijken of ik ergens anders kon gaan voetballen.”

Al snel kwam JEKA-trainer Ivo van Moergestel naar Den Tenter toe met de vraag of hij in het rood-wit-blauw van JEKA, dat uitkomt in de tweede klasse, wilde komen voetballen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. De twee kenden elkaar al, wat de overstap extra leuk maakte voor de verdediger. ,,Ivo was mijn docent op de CIOS en daar hadden we al een goede klik. Dankzij hem speel ik nu in het shirt van JEKA, en dat is tot nu toe heel goed bevallen.”

Quote Als ik mocht kiezen stond ik liever rechtsback Justin den Tenter

Ook nu hij een vaste basiskracht is bij JEKA, blijft Den Tenter gewoon betrokken bij Baronie. ,,Ik ben trainer bij de onder 15 van Baronie en dat blijf ik met veel plezier doen. Ook nu ik daar zelf niet meer voetbal vind ik het nog hartstikke leuk om daar te coachen, omdat de jeugd van Baronie echt op hoog niveau speelt. Die jongens willen er allemaal vol voor gaan en ik ben dan ook blij dat ik daar ben blijven hangen.”

Broertje Jordy

Sinds dit seizoen is Justin niet meer de enige van de familie Den Tenter in de defensie bij JEKA. Jordy maakte namelijk de overstap van SAB, op advies van zijn jongere broer. ,,We zochten bij JEKA nog mensen voor onze selectie en het leek ons heel erg leuk om nog een keer samen op een redelijk niveau te kunnen spelen.” Jordy wist zichzelf in de basis te spelen maar speelt nu op rechtsback, waar Justin ook het liefste speelt. ,,Hij heeft eigenlijk mijn plekje overgenomen. Daardoor sta ik nu centraal in de verdediging. Als ik mocht kiezen stond ik liever rechtsback, maar als ik dan toch naar het centrum verhuis, teken ik ervoor dat mijn broer dan op mijn oude positie staat.”

Degradatiestrijd

In de tweede klasse E is de strijd om degradatie nog erg spannend, maar JEKA lijkt een belangrijke slag geslagen te hebben door de laatste twee wedstrijden te winnen. De ploeg staat nu 9de maar het gat naar de nacompetitieplaatsen is slechts drie punten. ,,De sfeer zit er nu goed in. In het begin van het seizoen hebben we veel pech gehad met blessures, rode kaarten en tegendoelpunten kort voor tijd. Nu valt het gelukkig een paar keer onze kant op.”

De centrumverdediger blikt ook al vooruit op de belangrijke wedstrijd tegen hekkensluiter FC Tilburg van aanstaande maandag. ,,Thuis hebben we al overtuigend van ze gewonnen en zeker na de laatste twee wedstrijden gaan we met het volste vertrouwen naar Tilburg.”

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse centrale verdediger justin den tenter van jeka. © Pix4Profs-Ron Magielse