JEKA onverstoorbaar richting titel, Oosterhout draait score om tegen Bavel

Zeven punten voorsprong met nog een inhaalduel tegoed; JEKA, gisteren winnaar van TSC, voetbalt zich naar een zeker lijkende titel. SVSSS is de runner-up en deed goede zaken voor de 2e periodetitel. Waspik maakte een 3-0 achterstand goed, maar verloor alsnog bij RWB, 5-3.

JEKA - TSC 2-1 (2-1)- 1-0 Ivo Haagh, 2-0 Ferry Jansen, 2-1 Berry de Ran.

,,Onze keeper Koen Hendrickx speelde een wereldpartij," vond Bas Liebregts. Collega Ad van Seeters telde vooraf de vele mutaties. ,,Toch hebben we goed gespeeld. We vergaten ons daarvoor te belonen."

DESK - Gilze 1-0 (0-0)- 1-0 Walter Klijf.

,,Een typische 0-0 wedstrijd die we in blessuretijd verloren," klonk een teleurgestelde Gilze- trainer Jeremy Buchly. Aan de goal ging een overtreding op Remco van Hoek vooraf. ,,Toen mijn aanvoerder daar iets van zei, kreeg hij zijn tweede geel." Ook DESK voetbalde het duel met tien man uit. "Onnodig," vond Buchly.

RWB - Waspik 5-3 (3-0)- 1-0 Ronald Possemis, 2-0 Larry van Ommen, 3-0 Kevin Remie, 3-1 Steven Molenschot, 3-2 Guido van den Hoven, 3-3 Molenschot, 4-3 Remie, 5-3 Possemis.

,,Door defensieve fouten kwamen we achter. Daarna knokte de ploeg zich prima terug." Een slechte film noemde Waspik- trainer Marco van Dijnsen het verloop na de 3-3. ,,We lieten een opgelegde kans op 3-4 liggen. In blessuretijd sloeg RWB alsnog toe."

Oosterhout - Bavel 2-1 (0-0) 0-1 Rob Adriaansen, 1-1 Robin Versluijs, 2-1 Yamani el Aharchaou.

Tot de 74ste minuut van de wedstrijd verdedigde Bavel een 0-1 voorsprong bij Oosterhout. Bavel-goalie Glenn van Peer ging vervolgens in de fout bij een corner die Robin Versluijs binnenwerkte. Zes minuten later was de winst van de thuisclub een feit. De man van de winnende goal werd Yamani el Aharchaou.