JEKA ondanks vijf treffers geen kampioen, Waspik verder in problemen

Waspik - SVSSS 1-5 (0-3) 0-1 en 0-2 Stefan Dekkers, 0-3 Ramon Dekkers, 1-3 Guido van den Hoven, 1-4 en 1-5 Stefan Dekkers.

,,Zo goed als ons voetbal was tegen JEKA, zo slecht was het vandaag. Alles ging fout", baalde Waspik-trainer Jan Fitters.

Bavel - ZIGO 4-4 (1-1) 1-0 Sander van Gils, 1-1 Michel Tafuni, 1-2 Jason van Dongen, 1-3 Nicwell Landbrug, 2-3 Robin Adriaansen, 2-4 Van Dongen, 3-4 Rick van den Maagdenberg, 4-4 Job Bedert.

Twee A-junioren brachten in de slotfase Bavel terug tot 4-4. Bavel-trainer Fred Vrolijk: ,,Na rust was de concentratie weg. ZIGO profiteerde door naar 1-3 uit te lopen. Leuk dat twee jonge gasten toch een gelijkspel forceerden."

Volledig scherm Stijlvol bokst Oosterhout-keeper Ramon Everduim de bal weg voordat Devon van Dam (TSC) zijn hoofd tegen de bal kan zetten.

TSC-Oosterhout 1-2 (0-2) 8. Raymon Raams 0-1, 38. Yamani El Aharchaou 0-2, 60. Jeroen van Leijsen 1-2.

TSC-trainer Ad van Seeters vond dat zijn ploeg niet de echte vorm had. ,,We hadden van tevoren met elkaar afgesproken dat we deze wedstrijd ten koste van alles wilden winnen," zei hij. ,,Dan moet je dat ook laten zien vanaf de eerste minuut. Feit is dat we in de eerste twintig minuten opgevreten werden door Oosterhout. Dat mag niet."

Jorco de Kok, trainer van Oosterhout: ,,Zeker in de eerste helft stonden we heel goed in de organisatie waardoor TSC weinig kon creëren. Dat hebben we heel goed gedaan. Ook in de tweede helft zijn we niet in grote problemen geweest."

Baardwijk - Gilze 1-2 (0-0)- 0-1 Remco van Hoek, 0-2 Jeroen Faes, 1-2 Martijn de Brouwer (pen.).

Gilze- trainer Jeremy Buchly: "Bij dit duel stond niets meer op het spel. We hebben lekker vrijuit kunnen voetballen en wat jeugd in kunnen passen. A- junior Jeroen Faes scoorde de 0-2, een opsteker voor die jongen."

JEKA - RWB 5-5 (3-2) 1. Lucas Jacobs 0-1, 8. Larry van Ommen 1-1, 24. Jules Philippart 2-1, 35. Van Ommen 2-2, 37. Jacobs 3-2, 46. Justin van der Sanden 3-3, 65. Paul van Oudhuizen 3-4, 75. Randy Klees 4-4, 76. Kevin Remie 4-5, 83. Jacobs 5-5.

Lucas Jacobs maakte een hattrick, maar dat was niet genoeg voor drie punten tegen RWB. ,,We voetbalden meer tegen onszelf dan tegen RWB," vond Lucas Jacobs. "Als ik eerlijk ben verdienden we die 5-5 niet. Te veel dingen gingen fout. We kwamen gewoon goed weg."