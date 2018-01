JEKA klopt Bavel, TSC heeft het lastig tegen Waspik

JEKA - Bavel 3-2 (1-1)- 25. 0-1 Sander van Gils, 45. 1-1 Lucas Jacobs, 49. 2-1 Mathijs van Schendel, 78. 3-1 Ferry Jansen, 81. 3-2 Robin Adriaansen. Een half uur domineerde Bavel. De 0-1 voorsprong was volledig terecht. Erna voetbalde JEKA weer als de koploper in 3B. De achterstand werd soepel omgezet in 3-1. Bavel legde zich neer bij de nederlaag. Al kwam het met de aansluitingstreffer van Robin Adriaansen nog dichtbij, 3-2.

Waspik - TSC 1-3 (1-2)- 1-0 Steven Molenschot, 1-1 en 1-2 Jeroen van Leysen, 1-3 Calvin Clemens.

Het werd een geslaagde rentree van de lang geblesseerde Jeroen van Leysen. In de 17de en 18de minuut zette hij na een maandenlange absentie een 1-0 achterstand om in 1-2. Een na rust sterker Waspik moest erna nog een tegentreffer incasseren. "In één minuut een wedstrijd verliezen, onvoorstelbaar," baalde Waspik- trainer Marco van Dijnsen. In de 2e helft zag hij zijn elftal bij 1-2 volop kansen missen op de gelijkmaker en meer. Met de treffer van Clemens werd het duel beslist. "Goed verdedigen is ook een kunst," stelde TSC- trainer Ad van Seeters nuchter vast.