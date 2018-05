JEKA kan tweede periode pakken, Gilze klopt TSC

Gilze - TSC 1-0 (0-0) 1-0 Rudy van Hoek. Eerste periodewinnaar TSC liet het behoorlijk afweten in Gilze. ,,Niet goed genoeg en met te weinig overtuiging gespeeld," was de conclusie van TSC- trainer Ad van Seeters. Gilze-trainer Jeremy Buchly prees zijn jonge elftal voor de prima organisatie achterin. ,,A-junior Willem van Eyck gaf de aanzet tot de 1-0 van Van Hoek," aldus Buchly.

Were Di - Bavel 0-3 (0-1) 0-1 Luuk Oomen, 0-2 Sander van Gils, 0-3 Oomen.

Bavel-trainer Fred Vrolijk: ,,Were Di gaf voor rust goed partij. Na de 0-2 zijn we nooit meer in problemen gekomen. We hebben er niet bij stilgestaan, maar straks komen we twee goals tekort voor de 2e periodetitel."