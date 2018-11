JEKA-jonkies naar de volgende ronde ten koste van stadsgenoot SAB

JEKA had uiteindelijk de langste adem, zag ook trainer Bas Liebregts. Hij was tevreden over de tweede helft, had vooral mooie woorden over voor Rutger Schalks. Die leverde alle assists en hield de halve verdediging bezig met een aantal onnavolgbare slalommen. De Sint Anna Boys hadden handen en voeten nodig om de vleugelaanvaller af te stoppen, die ze af en toe degradeerde tot pylonnen. ,,Het ging wel lekker, ja”, was de nuchtere reactie van de 18-jarige voetballer na afloop. Liebregts: “Ik ken hem al zeven jaar, ben met hem opgeklommen als trainer. Het is heel leuk om te zien hoe hij zich hier manifesteert.” Voor Wisse Bos werd het ook een bijzondere middag: hij speelde tegen Jordy den Tenter, zijn oude gymdocent, én trof het net als eerstejaars A-junior.