JEKA in vijf minuten voorbij Uno Animo, Beek Vooruit laat niets heel van Kruisland

Beek Vooruit - Kruisland 6-2 (1-2) 1-0 Loek Schalk, 1-1 Giovanni Ada, 1-2 Rik Schouw, 2-2 en 3-2 Joost Schalk, 4-2 en 5-2 (pen.) Loek Schalk, 6-2 Nils Nagelkerke.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels genoot optimaal van zijn ploeg. ,,We hebben een heel sterke tweede helft gespeeld, met goed voetbal en goede doelpunten.”

Rijen - Sarto 2-1 (2-1) 1-0 Rutger van de Heuvel, 1-1 Jordi Warnas (pen.), 2-1 Van de Heuvel.

,,De laatste weken speelden we goed, maar pakten we geen punten”, zag Rijen-trainer Max Raeven. ,,Nu was het andersom eigenlijk. In de rust zijn er wat pittige woorden gevallen en in de tweede helft hebben we het beter opgepakt. Deze drie punten waren ook wel weer eens nodig.”

Madese Boys - Zeelandia Middelburg 3-1 (2-1) 1-0 Hovsep Manukjan, 1-1 Samet Dogan, 2-1 Manukjan, 3-1 Ruud van Stokkum.

Madese Boys-trainer Mark Klippel was tevreden. ,,We speelden goed tegen een goed voetballende tegenstander die ook fysiek sterk was.”

Unitas ‘30 - Zundert 6-0 (5-0) 1-0 Matthijs Broos, 2-0 Sven Goetstouwers, 3-0 Mohamed el Moussaoui, 4-0 Tommy Croes, 5-0 Roman Witting, 6-0 Broos.

,,Na ruim een kwartier was de wedstrijd gespeeld, toen stonden we al met 4-0 achter”, zei Zundert-trainer Ger Musters. ,,We begonnen de wedstrijd dramatisch. Zo win je geen wedstrijden.. Vaak hebben we onze tekortkomingen kunnen compenseren door een bepaalde instelling, die was vandaag duidelijk niet aanwezig.”

VOAB - Hoeven 2-1 (1-0) 1-0 Pieter van der Heijden, 2-0 Joran Beerens, 2-1 Robert Frerichs.

,,In de eerste helft had VOAB het betere van het spel, al vond ik dat beide tegengoals ongelukkig vielen. Na onze 2-1 werd het billenknijpen voor VOAB", aldus Hoeven-trainer Eric Koenraads.

Cluzona - WSC 4-0 (1-0) 1-0 Wesley Smits, 2-0 Jari Voeten, 3-0 Ruben Maas, 4-0 Lucas Sanders.

De thuisclub domineerde maar liep pas in de laatste tien minuten uit, mede door de 20ste treffer van het seizoen van Ruben Maas.

JEKA - Uno Animo 2-0 (0-0) 67. 1-0 Roman Talboom, 71. 2-0 Rutger Schalks.

Lang moesten de toeschouwers bij de wedstrijd tussen JEKA en Uno Animo wachten op wat spektakel. In de 63ste minuut werd JEKA-trainer Bas Liebregts weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Pas hierna werd, weliswaar onbewust, het vuur bij de thuisploeg aangewakkerd.

JEKA staat voor Jeugdig Enthousiasme Kan Alles, een clubnaam die wel toepasselijk is op het huidige eerste elftal van de Bavelse club. De gemiddelde leeftijd van het team was ongeveer 21 jaar. Jeugdspeler Roman Talboom (JO19) paste perfect bij het geschetste beeld. De vleugelaanvaller kwam onlangs over van Boeimeer. ,,Boeimeer is een geweldige club maar mijn ambities liggen hoger dan het niveau dat ze daar momenteel behalen.”

De basisdebutant was meteen belangrijk voor zijn team. Koelbloedig rondde hij de openingstreffer af, een goal zoals JEKA-coach Bas Liebregts ze graag wil zien. ,,De aanval was perfect, vanuit achteruit zochten we voetballend de oplossing. Die kwam er ook, een mooie beloning voor het harde werken van Roman.”

De ontwikkeling van Talboom is ook bij profclub FC Eindhoven niet onopgemerkt gebleven. De jongeling is gescout en mag binnenkort meetrainen bij de club. ,,Het is allemaal nog heel pril, maar het geeft wel aan dat ik goed bezig ben”, sloot het 18-jarige talent af.