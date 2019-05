JEKA haalt Dennis Peragon van stal in strijd tegen degradatie: ‘Deze ploeg hoort thuis in de tweede klasse’

Hij gaat één keer per week met de Bredase ploeg meetrainen en speelt dus op zondag mee. Het doel is duidelijk. ,,We gaan voor directe handhaving. Dus ook de nacompetitie ontlopen. JEKA hoor thuis in de tweede klasse.” Momenteel bezet JEKA de veilige negende plek, maar hekkensluiter Hoeven heeft maar drie punten minder. De nummers 12 en 13 gaan de nacompetitie in.



Of het een eenmalige stunt is van de Bredase ploeg, laat Peragon in het midden. Wat zijn plannen voor volgend seizoen zijn, is nog niet duidelijk. ,,Ik twijfel nog.”