Jasper Gunter scoort nog eens 5 keer en eindigt het seizoen met 45 (!) doelpunten

Zaterdag derde klasse B

Prinsenland - Zwaluwe 2-0 (0-0). 1-0 Derrik Vinjé, 2-0 Maikel den Ouden.

,,De pijp was leeg”, concludeerde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. ,,Ik had het al een beetje verwacht want de spelers hielpen gisterenavond bij de sponsor- en vrijwilligersavond en dronken zelf ook een biertje. We zijn één keer bij de goal van Prinsenland geweest en zij hebben meer kansen gecreëerd. Het was gewoon op bij ons.” Prinsenland-coach Natalino Storelli: ,,Dit was een ideale wedstrijd om vertrouwen op te doen richting nacompetitie. Maar twee goals bij zoveel kansen is gewoon te weinig.’’

Halsteren-Kapelle 1-2 (1-1) Mike de Nijs 1-0, Jeroen van Overloop 1-1, Jake Eversdijk 1-2.

De thuisclub kwam al vroeg op voorsprong, dankzij een treffer van topschutter Mike de Nijs: 1-0. Nog voor de pauze bracht Jeroen van Overloop beide partijen op gelijke hoogte, met het linkervoetje in de korte hoek: 1-1. Jake Eversdijk kroonde zich na rust met een rake kopbal uit een vrije trap tot matchwinnaar: 1-2. Halsteren lijkt al weken van de leg en oogde ook tegen Kapelle defensief kwetsbaar, met zeeën aan ruimte achter de drie verdedigers.

Krabbendijke-Klundert 0-5 (0-3) Ramon Frijters 0-1, Jeffrey van Wingerden 0-2, Ramon Frijters 0-3, Kevin van Andel 0-4, Eelco Rijkse (e.d) 0-5.

In het laatste kwartier voor rust nam Klundert met drie treffers afstand van de matig verdedigende tegenstander. Coach Marco van Dijnsen keek tevreden terug op het seizoen, waarin zijn ploeg zes van de laatste acht wedstrijden won. ,,We kwamen laat in vorm maar waren dicht bij de periode.’’ Na afloop ging de afscheid nemende Trevor Batenburg op de schouders. De selectie heeft ook nog een reisje naar een Spaanse Costa in het vooruitzicht, om het seizoen af te sluiten. Na vier jaar zit het karwei van Van Dijnsen er in Klundert op. ,,Ik neem met trots afscheid van deze fijne groep.’’

Noad’67-Kogelvangers 2-2 (1-1) Frank den Engelsman 1-0, Daan Oudhof 1-1, Lars Steijn 2-1, Daan Oudhof 2-2, Daan Oudhof 2-3, Daan Oudhof 2-4

Tot een kwartier voor het einde leidde Noad’67. Aanvoerder Frank den Engelsman zorgde voor de 1-0 voorsprong die nog voor de pauze door een raak afstandsschot van Daan Oudhof werd geneutraliseerd: 1-1. Lars Steijn leek de Fliplanders bij het afscheid van de derde klasse naar een 2-1 zege te schieten. Daar dacht Daan Oudhof anders over. Met een zuivere hattrick boog Oudhof de stand om in een 2-4 zege voor de ploeg uit Willemstad. Noad-coach René Scholts was teleurgesteld. ,,We blijven dezelfde fouten maken. We leren niet.’’ Assistent-trainer René Opschoor keek met Kogelvangers terug op een wisselvallig seizoen. Spelverdeler Mo Chaali heeft toegezegd de club trouw te blijven. ,,Voor ons is dat goed nieuws. Hij is belangrijk voor ons.’’

Seolto-Tholense Boys 3-0 (1-0) Sebastian Stoop 1-0, Yannick van Niekerk 2-0, Sebastian Stoop 3-0.

Sebastian Stoop benutte de enige kans voor de thuisclub in het eerste bedrijf: 1-0. Seolto-coach Frans Ceton vond zijn ploeg gretiger. ,,We straalden echt uit dat er iets viel te halen.’’ In de tweede helft liep Seolto uit naar 3-0, vooral omdat de snelle Yannick van Niekerk van kant had gewisseld en zijn directe tegenstander Mitchel Jansen keer op keer voor problemen stelde. Van Niekerk zorgde zelf voor de beslissende 2-0 en daarna legde Stoop nog de 3-0 binnen. Coach Van der Zouwen heeft in zijn eerste jaar bij Tholense Boys vooral veel geleerd over zijn ploeg. ,,Ik hoop dat we volgend seizoen beter starten en stabieler worden.’’ Voor Seolto krijgt het seizoen nog een vervolg. De Zevenbergenaren werden in de derde periode op doelsaldo geklopt door kampioen WHS. Via de achterdeur gaat de ploeg van Ceton toch op voor promotie. De coach is trots op zijn team. ,,Dit had vooraf niemand verwacht.’’

WHS-De Fendert 7-1 (1-0) Jeremy de Witte 1-0, Arvin de Witte, Jasper Gunter 3-0, Jasper Gunter 4-0, Jasper Gunter 5 -0, Jasper Gunter 6-0, Jasper Gunter 7-0, 7-1.

Jeremy de Witte zorgde voor de magere 1-0 ruststand. WHS-coach Leon de Witte wilde dat zijn ploeg met de allure van de kampioen speelde en liet dat halverwege in de kleedkamer nadrukkelijk weten. Die boodschap kwam aan, in het bijzonder bij topscorer Jasper Gunter. ,,Voor rust liet hij zich veel te weinig zien.’’ Arvin de Witte maakte er 2-0 van en daarna was de ban gebroken, ook al omdat het met veel invallers aangetreden De Fendert het verder wel geloofde. Met vijf treffers op een rij vijzelde Gunter zijn totaal op naar het onwaarschijnlijke aantal van 45 goals. Aan de overkant redde Joep Machielse de Brabantse eer: 7-1. De Witte was tevreden met de zevenklapper als besluit van een gedenkwaardig seizoen. ,,Het is een afscheid in stijl.’’

Zaterdag derde klasse D

Sparta’30 - ONI 1-5 (0-2). 0-1 Lars van de Kletersteeg, 0-2 Niels Fioole, 0-3 Tom Kolkert, 0-4 Floris Wouters, 0-5 Erik Rosenbrand, 1-5 Stijn de Boer.

,,We hebben het seizoen meer dan uitstekend afgesloten. Het eerste kwartier was Sparta’30 iets beter, dan komen we gelukkig op 0-1 en daarna komen zij niet meer in het spel voor”, vertelde ONI-coach Mark Kroese tevreden. ,,Na rust liepen we snel uit naar 0-5.”