Jarige Roland van Hooff (46) trefzeker voor DIOZ, strijd om derde periodetitel ‘spannender dan ooit’

Zondag 4CIn de strijd om de derde periode is nog van alles mogelijk. Maar liefst zes teams hebben zes punten uit drie wedstrijden. Alleen RFC en Terheijden, die beide al een periodetitel op zak hebben doen het beter. Noordhoek, DIA, PCP, WDS'19, Right-oh, en DIOZ zijn de eerste gegadigden voor deze prijs. Op zijn verjaardag was het Roland van Hooff die zijn team DIOZ naar de overwinning op Dussense Boys leidde.

Noordhoek - DIA 0-1 (0-1). 0-1 Nik van Oosterhout.

Door een kopbal van Nik van Oosterhout trok DIA de winst over de streep. ,,We hebben Noordhoek niet in hun spel laten komen. We hebben zo goed als niets weggeven", concludeerde DIA-trainer Erik van Rooij.

,,In de eerste helft had DIA veel balbezit, maar het laatste half uur van de wedstrijd hadden wij veel druk op DIA. Hij wilde echter maar niet vallen. Op basis van de tweede helft, zou een gelijkspel terecht zijn geweest”, zei Noordhoek-trainer Ferry van Huuksloot

SVC - WDS’19 2-4 (2-1). 0-1 Koen van Kleef, 1-1 Joey Troost, 2-1 Nick Vrins, 2-2 Levi van Beckhoven, 2-3 Cheyondre Richardson, 2-3 Levi van Beckhoven.

,,De eerste helft leek het wel zomeravondvoetbal van beide teams. Na de pauze hadden we twee dingen omgezet en liep het meteen een stuk beter. We waren ondanks de afwezigheid van de broertjes Abdul en Bayram Avci zeer effectief. Met name Levi van Beckhoven die twee keer scoorde,was een verademing", zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

,,Na de rust kwam WDS’19 sterk terug en moesten we steeds verder achteruit. Bij een 2-3-tussenstand gingen we alles of niets spelen In blessuretijd werd het nog 2-4", berustte SVC-trainer Joost Hulshof in de nederlaag.

DIOZ - Dussense Boys 3-0 (1-0). 1-0 Roland van Hooff, 2-0 Lars Stevens (e.d.), 3-0 Gijs Kluijtermans.

,,We hebben het wel geprobeerd, maar onze tegenstander speelde het goed. Na de 3-0 was het over. DIOZ heeft ons goed bestreden”, keek Dussense Boys-trainer André Vos terug op de wedstrijd.

,,We speelden één van onze beste wedstrijden van het seizoen. Na de 3-0 had het nog meer kunnen worden, Door de uitslagen van vanmiddag spelen we nog ergens om”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

RFC - DEVO 6-0 (3-0). 1-0 Ibrahim Ikililou, 2-0 Nick Broeders, 3-0 Jeroen Kouwenberg, 4-0 Roy van Drunen, 5-0 Pepijn Borst, 6-0 Joost Blom.

De aanstaande kampioen had totaal geen moeite met DEVO, dat op degraderen staat. ,,Een verdiende overwinning. We waren de betere ploeg en hebben niets weggegeven", stelde RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

,,RFC is een erg goede ploeg en in de eerste helft hadden niets in te brengen. In de tweede helft kregen wel enkele kansen, maar onze eindpass en afronding was erg slordig”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen.

Raamsdonk - SAB 1-1 (0-0) - 0-1 Wessel Braat, 1-1 Jordi van de Korput (pen.)

Beide trainers waren er het over eens dat het een terechte uitslag was. De late gelijkmaker in de 90e minuut was uiteraard zuur voor de bezoekers, maar de thuisploeg was er dik tevreden mee.

Right-oh - VCW 3-0 (2-0). 1-0 Justin Jansen, 2-0 Robin in 't Groen, 3-0 Kevin van Dongen.

,,In het begin van de wedstrijd hebben we de wedstrijd verloren. Na een rode kaart van Rint Vermunt was het over en uit. Toch hebben we wel enkele kansen gehad”, zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.

,,We hebben een belangrijke overwinning behaald, die wel moeizaam tot stand kwam. Onze twee 'jonkies’ Rody de Gardeijn en Boyd Schipperen deden het goed", zei een tevreden Right-oh-trainer Arno Gabriels.