Jarig Alliance gaat verder als zaterdagclub: 'Zal weer gaan bruisen'

Rick Schimmel, hoofdtrainer van Alliance, zal daar niet meer bij zijn, ondanks de berichtgeving in januari dat club en trainer met elkaar door zouden gaan het volgend seizoen.

,,Er is een heel proces voorafgegaan aan het uiteindelijke bestuursbesluit," zegt Floyd Aanen, bestuurslid PR & Communicatie van Alliance. "Na een lange periode van toetsing, waarbij duidelijk werd dat het idee breed gedragen werd, hebben we het besluit genomen. Vorige week zijn de spelers van Alliance 1 ingelicht."

Binding

Als zaterdagclub wil Alliance vooral de binding binnen de vereniging vergroten. ,,Eigenlijk kan het niet anders, zoveel is voor iedereen wel duidelijk," aldus Aanen. ,,Het is haast ondoenlijk voor ons om in het weekend twee volle dagen het sportpark met eigen mensen draaiende te houden. Wij willen alle activiteiten op een enkele dag concentreren. Op een paar wedstrijden na is nu het sportpark op zondag uitgestorven, maar moet het wel open zijn. Wanneer alles op zaterdag plaatsvindt, zal er ook een grotere binding tussen het eerste elftal en bijvoorbeeld de jeugd ontstaan. Die binding is eigenlijk wel de belangrijkste reden geweest om naar de zaterdag te gaan."

Quote We vieren nu ons 100-jarig bestaan, maar willen ook over 100 jaar nog bestaan Floyd Aanen

Aanen vervolgt: ,,Daarbij zien we dat in onze regio het zaterdagvoetbal veel meer in trek is. Straks wanneer Alliance 1 op zaterdag speelt, zal de club weer gaan bruisen. We vieren nu ons 100-jarig bestaan, maar willen ook over 100 jaar nog bestaan." Aanen kon niet bevestigen of het vertrek van trainer Schimmel iets te maken heeft met de overgang: ,,Wij hebben als bestuur een weloverwogen keuze gemaakt. Wat de beweegredenen van Rick zijn, laat ik aan Rick."

Trainer

Rick Schimmel: ,,Uiteindelijk hebben de spelers en ik besloten niet verder met elkaar te gaan. Bij het zaterdagvoetbal ligt in principe niet mijn ambitie. Het is ook nogal een niveauverschil, de zondagse of de zaterdagse vierde klasse. Maar, ik snap de club wel en ik hoop dat ze de goede keuze hebben gemaakt en nog 100 jaar bestaan. No hard feelings. Ik heb met een hele leuke groep kunnen werken bij een mooie club."