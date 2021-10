Jansen matchwinner voor Bavel-vrouwen, DSE wint op Mereldag van Nooit Gedacht

zondag 2e Cluzona en RBC buigen achter­stand om, Kruisland koploper-af na nederlaag bij angstge­gner Beek Vooruit

Koploper Kruisland verslikte zich gisteren in Beek Vooruit, 3-2. RBC, dat van ver terugkwam en uiteindelijk WSC met 3-4 klopte is de nieuwe koploper. Roosendaal pakte de eerste punten. Kruisland verslikte zich in Beek Vooruit (3-2), terwijl Madese Boys dik verdiend won van FC Tilburg. Bavel kwam ervaring tekort om een zege op Cluzona over de streep te trekken.

17 oktober