Jack Sweres nieuwe trainer Rood-Wit

trainerscarrouselJack Sweres (55) wordt de nieuwe trainer van Rood-Wit. Bij de eersteklasser volgt de Prinsenbekenaar per volgend seizoen Reinald Boeren op. Sweres komt over van derdeklasser Virtus uit Zevenbergen.

,,Ik ben heel eerlijk: ik heb het ontzettend naar m’n zin bij Virtus. Het is een warme club, een selectie waar zeker nog rek in zit. Maar dan komt er een eersteklasser, dan heb ik wel de intentie om dat te gaan doen”, begint Sweres. ,,Ik vind het jammer om te zeggen dat ik wegga bij Virtus, maar als voetballer of als trainer moet je altijd proberen het maximale eruit te halen. Als een speler tegen mij zegt dat hij naar de eerste klasse kan of naar de hoofdklasse, dan zeg ik ook dat hij dat moet doen.”

Homogeen

,,Rood-Wit is een mooie club. Ik ken Willebrord en dat heeft me altijd wel getrokken, dat homogene. Wanneer ze een jeugdtoernooi organiseren, wordt heel het dorp gemobiliseerd. Dat vind ik mooi”, aldus Sweres over zijn nieuwe club. Hij neemt het stokje over van Reinald Boeren, die na vier seizoenen vertrekt uit Sint Willebrord. ,,Reinald heeft het fantastisch gedaan. Met een grotendeels Willebrordse selectie van de derde klasse naar de eerste klasse, dat is heel knap.”

De oud-speler van NAC, VC Vlissingen en Baronie komt bij de Willebrorders onder meer Achraf Chouiter en Sven van Zwam tegen, die hij nog kent uit zijn tijd bij Internos. Voor zijn avontuur in Etten-Leur was Sweres trainer bij Baronie en trainde hij de NAC-jeugd. Zelf voetbalt hij nog bij het zaterdagteam van Beek Vooruit.

Expertise