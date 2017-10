Jaap van der Waarden bezorgt Dongen pas laat drie punten

zaterdag 2E Nog geen driepunters voor West-Brabantse tweedeklassers

9:32 ZATERDAG TWEEDE KLASSE E - De West-Brabantse tweedeklassers wachten nog steeds op de eerste overwinning. Prinsenland was er dichtbij, totdat het in de in de slotfase de voorsprong tegen Serooskerke alsnog uit handen moest geven: 3-3. Zwaluwe pakte zijn eerste punt: 0-0 bij Oostkapelle. Klundert verloor voor de tweede maal, nu thuis tegen Terneuzense Boys:0-1.