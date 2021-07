Irene’58 baalt na competitie-indeling KNVB: ‘Van een aantal tegenstanders had ik nog nooit gehoord’

Reus of dwerg? Keepers als Glenn van Peer krijg je niet zomaar klein

21 mei Een lange slungel die de ballen uit de lucht plukt, of een dwarsliggende dwerg die juist meer wendbaar is? Volgens Glenn van Peer (31), die zelf met zijn 1.76 meter zeker niet uit de kluiten gewassen is, heeft iedere keeper zijn of haar eigen krachten.