Irene'58 wint kraker bij Hoge Vucht, wedstrijd stilgelegd na veldbestorming thuispubliek

zondag 4CEen verhit potje in Breda, waar Irene'58 een grote stap richting de titel in 4C zette door Hoge Vucht te verslaan. Bij de Bredase gastheer moesten drie mensen het veld uitgestuurd worden: het duel lag enige tijd stil door supporters op het veld.

Hoge Vucht - Irene'58 0-3 (0-1) - 0-1 Erwin Timmermans, 0-2 Sander van Mook, 0-3 Pascal Dingenouts

Door de wedstrijd met acht man uit te spelen en een geheel onnodige 0-3 nederlaag te incasseren, blameerde Hoge Vucht zich. De schuld werd bij de 17-jarige scheidsrechter Brian van Geffen uit Hedel gelegd, maar thuispubliek dat het veld op stormt en met slaan en schoppen verhaal gaat halen bij de tegenstander is onacceptabel.

Natuurlijk scheidsrechter Van Geffen floot niet foutloos, maar hij floot de wedstrijd zeker niet kapot, waardoor deze moest escaleren. Teammanager en doelman Yunus Arpat had echter geen goed woord over voor Van Geffen. ,,De scheidsrechter begon in de tweede helft tegen ons te fluiten. Wij hebben van de scheidsrechter verloren. De scheidsrechter heeft ons uit de wedstrijd gehaald. Ongelooflijk dat de KNVB zo'n jonge scheidsrechter stuurt. Deze man had veel te weinig ervaring om zo'n duel te leiden."

Publiek

Hoge Vucht had het nooit zo ver mogen laten komen. Na de 0-2 was Hoge Vucht stuurloos en was het in feite afwachten totdat het zou escaleren. Jesper Seuntjens pakte zijn tweede gele kaart en even later nam Richel Nicia openlijk wraak op de benen van Sander van Mook nadat deze Zimmerman had geraakt. Even later was het aan de zijlijn weer raak. Toen het publiek er zich mee ging bemoeien kon Van Geffen niet anders meer dan de kleedkamer opzoeken.

Na een afkoelingsperiode van ruim 20 minuten werden de laatste 20 minuten uitgespeeld. Irene'58 probeerde nog wel om via een hogere score nog meer zout in de wond te strooien, maar verder dan 0-3 door een doelpunt van Pascal Dingenouts kwam de ploeg uit Den Hout niet. ,,Behoudens de vrije trappen van Seuntjens hebben we, omdat we compact stonden, geen kansen weggegeven. We zijn rustig gebleven tijdens al het geweld op het veld en hebben op de juiste momenten toegeslagen. We hebben nooit de intentie gehad om kampioen te worden, maar we zijn nu aardig op weg", reageerde Irene'58 trainer Tijs van Bragt kort na afloop.

Dussense Boys - WDS’19 2-3 (1-1). 1-0 André Segeren, 1-1 Leroy Richardson, 2-1 André Segeren, 2-2 Kevin Keehnen, 2-3 Pascal de Jong.

,,We verzuimden om verder uit te lopen. We lieten het gewoon lopen”, treurde trainer Anoine Hoevenaren van Dussense Boys. ,,Uiteraard ben ik blij met de drie punten, en ik denk dat we over de gehele wedstrijd verdiend gewonnen hebben”, zei WDS’19 trainer Johan Dijkstra na afloop.

Be Ready - OMC 2-1 (1-1). 0-1 Joey Faasen, 1-1 Robin van den Noort, 2-1 Safie Esmati.

,,Omdat we niet verder uitliepen, bleef het spannend tot het eind. We hadden misschien 80 procent balbezit, maar een tegentreffer bleef in de lucht hangen. We konden de wedstrijd niet in het slot gooien”, besefte Arno de Vries, trainer van Be Ready, zich.

Emma - Raamsdonk 1-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Marvin Blom, 1-2 Maikel Steenbakker.

Trainer Ricardo Aguado van Raamsdonk was in zijn nopjes met de zege op Emma. ,,We blijven onze punten pakken. Gezien de kansen is deze overwinning ook zeker verdiend. Geelukkig scoorden we na de 1-1 meteen de 1-2.”

VCW - RFC 1-3 (0-1). 0-1 Ruben van der Wulp, 0-2 Mickey Hoogmoed,1-2 Stef Simons, 1-3 Maikey Luijbregts.

,,Dit was een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer. Bij de 1-2 was er nog even paniek, maar in de slotfase konden we nog de 1-3 scoren”, gaf Marco Verschuren van RFC aan.

Right’Oh - Boeimeer 2-2 (0-0). 1-0 Jari Langermans, 2-0 Mitchell de Rooij, 2-1 Klifford Bonefacia, 2-2 Rick Gielen.

,,Na de 2-0 dacht ik dat we er overheen zouden walsen. Door twee persoonlijke fouten geven we dit zomaar weg. Dit is heel zuur en teleurstellend”, oordeelde Right’Oh -trainer Paul van Dijk.