Irene'58 pakt eerste punten van het seizoen: ‘Feestmiddag in de kantine’

zondag 3B (West)Het is feest in Den Hout, want Irene'58 wist voor het eerst te winnen. Na een spectaculaire comeback in de tweede helft wonnen zij met 6-3. Gastel moest terugkomen van een achterstand, maar boekte desalniettemin een zege.

Irene'58 - Steeds Hooger 6-3 (1-3). 1-0 Stan de Wit, 2-3 Joppe van Harskamp, 3-3 Martijn van Gastel, 4-3 Joppe van Harskamp, 5-3 Joppe van Harskamp, 6-3 Joppe van Harskamp.

Irene'58 pakte de eerste punten van het seizoen en dat zorgde voor een trotse assistent-trainer Dennis van Halderen. ,,Toen we kort voor rust drie tegengoals kregen voelde ik de bui alweer hangen, maar in de tweede helft rechtten we onze rug. Joppe van Harskamp kreeg het op zijn heupen en hij scoorde vier keer. De timing is perfect want we hadden al een feestmiddag in de kantine gepland. Daar kunnen wij nu gaan vieren dat we van die vervelende nul punten af zijn.”

Dubbeldam - Be Ready 4-4 (2-1). 0-1 Safie Esmati, 2-2 Bart Dirven, 3-3 Bart Dirven, 4-4 Bart Dirven.

Vlak voor tijd pakte Be Ready nog een punt tegen Dubbeldam maar volgens trainer Eugene van der Heijden had de ploeg zeker een overwinning verdiend. ,,Vooraf zou ik echt wel tevreden zijn met een punt, maar op basis van de wedstrijd denk ik dat we meer verdienden. We misten veel open kansen en uiteindelijk moeten we blij zijn dat we in de laatste minuut nog 4-4 maken. Het is al vaker dit seizoen gebleken, maar we missen gewoon een beetje ervaring in de ploeg waarmee we zo'n wedstrijd over de streep kunnen trekken.”

Virtus - SC Emma 3-0 (1-0). 1-0 Fuad Ismaili, 2-0 Hakim Mperanyi, 3-0 Berend Reniers.

,,We kwamen goed weg het eerste kwartier’’, vond Virtus-trainer Henk Vos. ,,SC Emma kreeg een grote kans op de voorsprong. Die bal gaat er dan niet in en vanaf dat moment nemen wij de controle in de wedstrijd over. De aanvoerder van SC Emma is goed aan de bal dus in de rust hebben wij een paar wijzingen gemaakt met het idee hem uit de wedstrijd te halen. Dan scoren we de 2-0 en is het tussen aanhalingstekens over en uit. Al met al was het een mooie wedstrijd met strijd van twee kanten’’, aldus Vos

RCD - Gastel 1-2 (1-2). 1-1 Ricardo Elgin, 1-2 Harm Lambregts.

,,Overal zijn we de terechte winnaar en we zijn blij met deze overwinning’’, vertelde Gastel-trainer Kees de Rooij. ,,We zijn de bovenliggende partij in de wedstrijd. Uit het niets scoort RCD uit een penalty tegen de verhoudingen in de 1-0. We komen dus achter en weten het om te draaien maar niet op de manier die we willen. De tegenstander moeten we de tweede helft op de knie leggen en de 1-3 maken. We laten veel kansen liggen en maken het onnodig spannend. Het was een moeizame maar verdiende overwinning’’, vond De Rooij.

Oosterhout was vrij.