Irene'58 moet beroep doen op assistent-trainer, Virtus zit koploper Gastel op de hielen

Zondag derde klasse B (West)

GSC/ODS - Virtus 0-3 (0-2). 0-1 e.d., 0-2 Tom Kwaijtaal, 0-3 Danny Oomen.

Op het begin was het nog aftasten voor beide ploegen, maar na het eerste halfuur wist Virtus de stempel te drukken. ,,We zijn blij met de drie punten, zeker na de grote deceptie van donderdag. Met een 2-0-voorsprong gingen we de kleedkamer in en toen hebben we een paar dingen omgezet om de wedstrijd uit te spelen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd professioneel uitgespeeld en scoren zelfs nog de 0-3. Voor ons is het belangrijk om ons nu te focussen op de volgende wedstrijd tegen SC Emma’’, vertelt Virtus-trainer Henk Vos.

Charlois - Gastel 0-2 (0-1). 0-1 Luc de Jong, 0-2 Sven Damen.

Door de overwinning bij Charlois blijft Gastel koploper, maar Virtus hijgt in de nek. De ploeg uit Zevenbergen heeft een punt minder, maar ook een duel minder gespeeld.

Slikkerveer - Irene’58 8-0 (3-0).

Irene’58 had zoveel afwezigen dat de assistent-trainers als reserves in de dug-out zaten. Het was op een gegeven moment zelfs nodig dat Tim Lamme inviel. Assistent-trainer Dennis van Halderen was blij dat het voor hem in ieder geval niet zo ver kwam. ,,We hadden geen schijn van kans vandaag. Normaal gesproken vullen we onze ploeg aan met jongens uit andere teams maar die waren deze keer niet beschikbaar.”

Be Ready - Oosterhout 0-4 (0-0). 0-1 Diae Abjij, 0-2 Ian van Strien, 0-3 Sofyan Asrih, 0-4 Mitchell de Rooij.

Be Ready hield het lang vol maar zag Oosterhout uitlopen naar 0-4 nadat de eerste goal twintig minuten voor tijd viel. Henri Burg van Be Ready vond de uitslag geflatteerd. ,,We stonden goed en gaven geen kans weg. Zelf misten we twee kansen waardoor het 0-0 bleef. Toen het eenmaal 0-2 werd gingen de koppies bij ons hangen en liepen zij verder uit.” Oosterhout-trainer Stijn Biemans vond het juist helemaal niet geflatteerd. ,,We hebben misschien niet gedomineerd maar we hadden ongeveer 80% balbezit.”

Zondag derde klasse B (Zuid)

Gilze – Trinitas 1-1 (0-0).

Jeremy Buchly, trainer van Gilze, zag dat zijn ploeg het meeste aanspraak maakte op de overwinning: ,,We hadden de meeste kansen, maar een gelijkspel is ook niet verkeerd.”

Waspik - Haarsteeg 4-1 (3-1).

In de eerste wedstrijd tussen beide ploegen was het Emiel Heefer, trainer van Waspik, opgevallen dat Haarsteeg met vier middenvelders speelde. ,,En achterin één op één. Daar hebben we op geanticipeerd door in de omschakeling snel de diepte op te zoeken. En dat betaalde zich geweldig goed uit met onder meer twee goals van Luuk Molenschot.”