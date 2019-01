Irene’58 laat weinig heel van grote broer Oosterhout, trainer tekent contractverlenging

zondag 3BDubbel feest voor trainer Paul van Dijk: hij verlengde voorafgaand aan de wedstrijd zijn contract en zag niet veel later dat zijn Irene’58 weinig heel liet van ‘grote broer’ Oosterhout: 4-1. Gilze en Waspik bleven in evenwicht.

Irene’58 - Oosterhout 4-1 (2-1). 8. Tim van Dongen 1-0, 28. Yamani El Aharchaou 1-1, 30. Sander van Mook 2-1, 55. Jacco van Laarhoven 3-1, 78. Erwin Timmermans 4-1.

Het schaamrood vurig op de kaken en dan nog een ellenlange ‘walk of shame’. Oosterhout had het allemaal aan zichzelf te wijten gistermiddag in Den Hout.

Lees ook TSC kan druk niet aan in topper, SCO kan niet meer zonder Rijvers Lees meer

Het was zo koud dat het hoofdveld van Irene’58 onbespeelbaar was geworden, dus weken de voetballers voor de derby uit naar de kunstgrasmat. Die grenst echter niet aan het hoofdveld, maar ligt enkele honderden meters verderop aan de rand van het dorp. In Den Hout zijn ze de moeilijksten niet: een Volkswagen werd volgeladen met kratten bier en deed aldaar dienst als bar, het vuurwerk werd verplaatst en ook de geluidsinstallatie kreeg een nieuwe staanplaats.

Oosterhout leek wel baat te hebben bij die verhuizing, aangezien de zwart-witten in eigen huis ook op kunstgras spelen. Maar het was Irene’58 dat de show stal. Het clubje uit het kleinste dorpje van de gemeente, dat dit jaar als een soort snoepreisje ervaart, kreeg bij het debuut in de derde klasse als cadeautje een indeling vol derby’s. Na het knappe gelijkspel tegen TSC en de overwinning op SCO was vandaag de derde club uit de stad aan de beurt.

Dat Irene’58 niet onderschat mag worden, weten ze in Oosterhout goed: in 2010 bekerde de ploeg uit Den Hout door na een klinkende 5-1-overwinning op de tegenstander van gistermiddag. In de competitie stonden de twee nog nooit tegenover elkaar. Toch leek Oosterhout ook nu niet scherp. Vanaf de eerste minuut verloor het haast alle duels, wist het weinig te creëren en grossierde het in fouten. 90 minuten later stond een pijnlijke 4-1-stand op het scorebord. Van Dijk had zondag meer te vieren: hij krabbelde zijn handtekening onder een contractverlenging met één jaar. Ook in 2019-2020 staat hij voor de groep in Den Hout. “De sfeer is geweldig, de spelers willen heel graag.” Lijfsbehoud is het enige doel wat Irene’58 rest. “Dat is nog veel knapper dan het kampioenschap voor sommige tegenstanders. Het zou een wereldprestatie zijn.”

Gilze - Waspik 3-3 (1-2) 1-0 Rudy van Hoek, 1-1 Jes Zijlmans, 1-2 Guido van den Hoven (pen), 2-2 Rick van den Dungen, 3-2 Van den Dungen, 3-3 Van den Hoven.

Jeremy Buchly, trainer van Gilze: “Een matige wedstrijd. Na rust draaien we het goed om, maar in de slotfase geven we de wedstrijd alsnog uit handen. Wanneer je een achterstand ombuigt in een voorsprong moet je hem ook over de streep trekken.” Waspik-trainer Eugene van der Heijden vond de uitslag terecht. “Gezien de kansen kan ik kleven met de uitslag. Ik ben tevreden met een punt al had er misschien meer ingezeten,” zei hij.

Volledig scherm Amateurvoetbal, Irene 58 - Oosterhout. Foto: Joris Knapen | Pix4Profs © Pix4Profs / Joris Knapen