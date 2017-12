Irene'58 houdt Hoge Vucht in bedwang, eerste zege VCW

Boeimeer - Right Oh 2-2 (1-2) 0-1 Jari Langermans, 1-1 Jonathan Fiddeler, 1-2 Hennie van Kuijk, 2-2 Youri Methorst.

Een door blessures geplaagd Boeimeer wist met enkele A-jeugdspelers en een B-speler Right Oh in bedwang te houden. Voor Boeimeer een belangrijk punt. Right Oh laat een mogelijkheid liggen om bij de top drie te komen.