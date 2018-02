Irene'58 deelt koppositie met Hoge Vucht, hattrick Robin van de Noort

zondag 4cIrene'58 won moeizaam in Dordrecht en blijft samen met het eveneens winnende Hoge Vucht aan kop. Robin van den Noort scoorde drie doelpunten en houdt zijn ploeg Be Ready in de race om de titel.

Be Ready - Raamsdonk 3-1 (0-1) 0-1 Jordi van de Korput, 1-1, 2-1 en 3-1 Robin van den Noort.

,,We hebben verdiend gewonnen", zei Be Ready-trainer Arno de Vries na afloop. ,,Na rust hebben we enkele omzettingen gedaan, waardoor het beter liep. Gezien de concurrentie hebben we goede zaken gedaan."

DIA - Boeimeer 1-3 (1-1) 0-1 Klifford Bonofacia, 1-1 Niek Akkermans, 1-2 Rick Gielen, 1-3 Bonofacia.

Een hardwerkend Boeimeer kreeg voor rust veel kansen, maar stond na de thee onder zware druk. DIA was echter niet bij machte om Boeimeer op de knieën te krijgen.

Dussense Boys - OMC 3-2 (2-2) 1-0 Lars Branderhorst, 2-0 Harry Sassen, 2-1 OMC, 2-2 OMC, 3-2 Jeremy Moonen.

Na 20 minuten stond Dussense Boys met 2-0 riant aan de leiding. Nadat een enorme kans op 3-0 niet benut werd, ging het bij de ploeg uit Dussen steeds slechter. Uiteindelijk scoorde Moonen de winnende treffer, 3-2.

EMMA - Irene'58 0-2 (0-1) 0-1 Co Caron, 0-2 e.d..

Irene'58 blijft vriend en vijand verrassen. Tegen EMMA was het weer honderd procent strijd. Na de 0-1 van Co Caron drong EMMA sterk aan, maar de ploeg uit Dordrecht kon niet scoren.

Right 'Oh - Hoge Vucht 1-4 (0-2) 0-1 Jesper Seuntjens, 0-2 Hamine Bouchtat, 0-3 Mohammed Alsaadi, 1-3 Mitchell de Rooij, 1-4 Ibrahim Ikililou.

Hoge Vucht ging koelbloediger dan de gastheren om met de gekregen kansen. ,,Persoonlijke fouten lagen bij Right Oh ten grondslag aan de nederlaag", sprak Paul van Dijk van Right 'Oh na afloop.

SV Terheijden - RFC 3-0 (1-0) 1-0 Tommie van Hooijdonk, 2-0 en 3-0 Ronald van Boom.

,,Dit was een belangrijke overwinning voor ons.De manier waarop wij de punten gepakt hebben, stemt mij tot tevredenheid. Als we deze instelling vasthouden dan gaan we nog meer punten pakken," gaf Terheijden-trainer Frans van Helvoirt aan.