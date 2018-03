Irene'58 blijft maar winnen, DIA verliest aansluiting

Dussense Boys - SC Emma 3-1 (0-0) 1-0 Lars Branderhorst, 1-1 Gendric Lacié, 2-1 Lars Branderhorst, 3-1 Andre Segeren.

,,We waren aan elkaar gewaagd. De rode kaart aan de kant van Emma was misschien wel het breekpunt. Het gaf ons in elk geval meer ruimte," gaf Antoine Hoevenaren van Dussense Boys aan.

Raamsdonk - Irene' 58 0-2 (0-1) 0-1 Sander van Mook (pen.) 0-2 Pieter de Kroon.

,,In het begin hadden we veel moeite met het goede spel van Raamsdonk. We hebben degelijk gespeeld en daardoor een goede overwinning behaald," glunderde Irene'58-trainer Tijs van Bragt.

RFC - DIA 4-0 (1-0) 1-0 Maikey Luijbregts, 2-0 Nick Broeders, 3-0 Stef Leijten, 4-0 Martijn Clarijs (pen.).

DIA verliest door de nederlaag bij RFC de aansluiting met Be Ready en Irene'58 die hun wedstrijd wel wonnen. RFC speelde goed vanuit de organisatie en had meer de wil om te winnen dan DIA.

SV Terheijden - Right Oh 0-2 (0-0) 0-1 Sjoerd Gorissen, 0-2 Arie Eikelenboom.

Pas in het laatste half uur kon Right Oh het verschil maken tegen Terheijden dat steeds verder wegzakt in de stand.

VCW - Be Ready 1-2 (0-1). 0-1 Robin van den Noort, 1-1 Bas van den Noort (e.d.), 1-2 Robin van den Noort.

,,Dit was een zwaar bevochten overwinning," sprak een opgeluchte Arno de Vries van Be Ready na afloop. ,,Robin van den Noort was weer van grote waarde voor ons. Zijn tweede treffer was een vrije trap die hij vanaf een meter of 25 diagonaal in de kruising schoot."

WDS'19 - SC Hoge Vucht 2-4 (2-0) 1-0 Leroy Richardson, 2-0 Bagder Bourghadaine, 2-1 Ibrahim Ikililou, 2-2 Crea Zimmerman, 2-3 Mohammed Alsaadi, 2-4 Naim Elazizi.

Hoge Vucht behaalde een verdiende overwinning, maar moest daarvoor wel een 2-0-achterstand wegwerken. Bij een 2-3-tussenstand stopte doelman Yunus Arpat een strafschop van Dinh Vo. In de slotfase werd het nog 2-4.