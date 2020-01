Invallers helpen Bavel aan periodetitel, monsterzeges voor Gilze en Oosterhout

zondag 3BEen vleugje hoop was er bij Gilze nog op de periodetitel, in de wacht gesleept door Bavel. Gilze liep vrij snel uit naar een hoge score tegen EMMA en moest hopen op een misstap bij Bavel. Dat gebeurde niet: na rust brak het verzet van RCD en liep Bavel uit naar 3-1.

Gilze - Emma 8-0 (4-0). 1-0 en 2-0 Stan de Kock, 3-0 Rick van den Dungen, 4-0 Tom van Gestel, 5-0 De Kock, 6-0 Willem van Eijck, 7-0 Tijn van Keulen, 8-0 Jordi van Alphen.

Gilze-trainer Jeremy Buchly: “Voor dat kleine kansje op de periodetitel hebben we echt gevoetbald. Het krachtsverschil was groot tegen Emma.” Bij de thuisploeg maakte jeugdspeler Timo Brouwers een verdienstelijk debuut.

Oosterhout - ZIGO 8-0 (3-0). 1-0 en 2-0 Tom Kolkert, 3-0 Sandro Ariza, 4-0 en 5-0 Matthew Coenraadts, 6-0 Kolkert, 7-0 Ian van Strien, 8-0 Ariza.

Tegen een armetierig ZIGO maakte Oosterhout een lekkere herstart aan de competitie. ZIGO speelde vanaf 5-0 met 9 man. Niet door rode kaarten, maar na blessures en een daaropvolgend gebrek aan invallers.

Bavel - RCD 3-1 (0-0) 1-0 Sander van Gils, 2-0 Freek van Gestel, 2-1 RCD, 3-1 Van Gils.

Een verkrampt Bavel bakte er weinig van voor rust tegen het bescheiden RCD. Pas in de 2e helft kwam de koploper in 3B op toeren en boekte uiteindelijk een 3-1- zege. Genoeg om naaste belager Gilze van zich af te houden en de periodetitel in de wacht te slepen.

Wat voor rust niet lukte, liep in de tweede helft op rolletjes. Bavel knokte zich in de 49e en 58e minuut naar 2-0 via Sander van Gils en Freek van Gestel, haperde even bij de aansluitingstreffer van RCD en besliste de pot na rood voor RCD-speler Ralph Amperse met weer een goal van Van Gils, 3-1.

Goals van Van Gils en Van Gestel, puur Bavelse namen en allebei vanaf minuut 46 invaller. “Dat was de afspraak met de trainer,” verklaarde Van Gestel na afloop. “Sander kwam van een werkstage op Aruba, ik keerde terug van mijn periode bij NAC Breda en Hoogstraten. Allebei moesten we op de bank beginnen, omdat de trainer koos voor de spelers die deze periodewedstrijd mogelijk hadden gemaakt.”

Bavel-trainer Coen Rijppaert zal ongetwijfeld blij zijn met het inbrengen van Van Gestel. Maar ook met de periodetitel die werd binnengehaald. Roijpaert: “Niet zonder moeite, dat geef ik toe. Maar door blessures (Adriaansen stond in de spits als noodoplossing, red.) moest ik improviseren met de opstelling. We waren gewoon niet dreigend genoeg. Na rust viel alles wel op zijn plaats.”

Groen Wit - UVV’40 3-2 (1-0). 1-0 Chafik Boushaba (pen.), 1-1 Dennis Lefeber, 2-1 Koen Vaas, 3-1 Boushaba, 3-2 Nick Huijbregts.

UVV'40 speelde vanaf de 33ste minuut met tien man na een rode kaart voor Fabio Evaz. “Veerkracht toon je dan met de gelijkmaker en de 3-2,” was UVV'40-trainer Johan Gabriëls lovend. “Rood plus een penalty was te zwaar bestraft.” Groen Wit-trainer Martijn van Galen vond dat zijn ploeg te weinig van het numerieke voordeel profiteerde. “Dat lag ook aan het erbarmelijk slechte veld, dat we hebben. Groen Wit moet het van technische spelers hebben.”

Be Ready - Dubbeldam 3-2 (2-1). 1-0 Thomas Vergunst, 1-1 Jerry van Ingen, 2-1 Vergunst, 2-2 Van Ingen, 3-2 Vergunst.

“Een lekker open wedstrijd met volop mogelijkheden aan beide kanten", zag Be Ready-trainer Marco Verschuren. “Op basis van de kansenverhouding vond ik onze zege terecht, al moest die in een lastig laatste kwartier echt binnengesleept worden.”

TSV Gudok - Virtus 2-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Gudok.

“Een verdiende nederlaag,” gaf Virtus-trainer Siwa Ken Aigbosuria toe. “We hebben te weinig geanticipeerd op hun spel. Op de training deze week werd er wel op ingespeeld, maar het kwam er niet uit tegen TSV Gudok. Op het nakomen van afspraken verkeert dit Virtus nog in een leerproces.”

Irene’58 was vrij.