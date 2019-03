Invaller Jeffrey Bakx bezorgt DHV laat punt, Halsteren ten onder

Zaterdag 3BPrinsenland raakt verderop in de titelrace met DFC. De formatie van Daan Uithof gaf de zege op de valreep uit handen tegen DHV: 1-1. Halsteren kon de lijstaanvoerder uit Dordrecht geen beentje lichten: 0-2. Smerdiek leed een zware 6-0 nederlaag bij ZSC’62 en lijkt de degradatie niet meer te kunnen ontlopen. Halsteren kon het in eigen huis niet bolwerken tegen DFC.

Dubbeldam-Kogelvangers 3-0 (1-0) 1-0 Daan Rijppaert (pen.), 2-0 Evert Meijer 2-0, 3-0 Evert Meijer.

Kogelvangers-coach noemde het verlies geflatteerd en dubieus. Dubbeldam nam de leiding uit een terecht toegekende strafschop: 1-0. Daarna claimden de bezoekers een penalty, bij een overtreding op Daan Oudhof. Bij de stand van 2-0 werd de aansluitingstreffer van Jorn Moerland geannuleerd wegens buitenspel, tot onbegrip van Van der Giesen. ,,Hij onderschept een door een eigen speler terug gekopte bal.’’

ZSC’62-Smerdiek 6-0 (1-0) 1-0 Robin Provoost, 2-0 Nicky van der Velden, 3-0 Robin Provoost, 4-0 Robin Provoost, 5-0 Robin Provoost, 6-0 Don van Vliet.

In de eerste vijf minuten na rust besliste ZSC het duel, met drie treffers op rij. ,,Even was de organisatie weg. We zijn niet stabiel genoeg’’, zei Smerdiek-coach Bram Kot. ,,We waren ook niet agressief op de bal, ook daarin werden we afgetroefd.’’

Prinsenland-DHV 1-1 (1-0) 1-0 Davey van Merriënboer, 1-1 Jeffrey Bakx. Rood: Joey Loonstijn (Prinsenland).

Halverwege de eerste helft kon Joey Loonstijn inrukken na een te laat ingezette tackle. Niettemin zette Davey van Merriënboer de thuisclub op voorsprong: 1-0. In de tweede helft moest Prinsenland met een man minder optornen tegen de wind. ,,Het was toen voor ons enkel tegenhouden’’, zei coach Daan Uithof. In de laatste minuut bracht invaller Jeffrey Bakx zijn ploeg langszij: 1-1. DHV-trainer Edwin Kock noemde het een schrale troost. ,,We hadden hier met drie punten moeten weggaan.’’ Uithof stelde vast dat zijn team voor de tweede week op rij tegen een laagvlieger niet verder was gekomen dan remise. ,,We zitten in de hoek waar de klappen vallen.’’

Halsteren-DFC 0-2 (0-1) 0-1 0-1 Job van de Heuvel, 0-2 Leroy Rubio Rijsdijk.