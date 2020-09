Invaller De Meijer goud waard voor Moerse Boys: ‘Voor ik het wist lag de bal voor mijn voeten’

hoofdklasse bMet een rake knal van dichtbij besliste invaller Job de Meijer (25) het duel tussen Moerse Boys en voormalig koploper IFC in het voordeel van de club uit Klein-Zundert (1-0). We kijken terug met de spits op zijn gouden invalbeurt van een dag eerder. ,,Het was maar de vraag of ik überhaupt zou spelen.”

Normaal gesproken had Job de Meijer enkele uren eerder zijn opwachting gemaakt voor Moerse Boys 2 tegen WSC 2 in de reserve eerste klasse A, maar doordat basisspits Pim Goossens in afwachting was op de uitslag van zijn moest De Meijer zijn plannen wijzigen. ,,Ik wist op voorhand al dat Jesse Mouws gewoon zou starten”, vertelt de matchwinner een dag na de wedstrijd.

Kijkend naar de pikorde van aanvalsopties lijkt De Meijer op de vierde plaats op het lijstje van trainer Jurgen Arnouts te staan, achter Pim Goossens, Daan van den Broek en Jesse Mouws. ,,Voor mij was het de eerste keer in lange tijd dat ik weer bij het eerste elftal aansloot, dus was het maar de vraag of ik überhaupt zou spelen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Die speelminuten, zijn eerste dit seizoen, kwamen er. In de 77ste minuut kwam De Meijer op de plaats van Mouws te spelen naast Daan van den Broek. ,,In eerste instantie was het veel tegenhouden. Het stond goed bij ons, we hielden de koploper goed onder bedwang. Je moet als spits altijd rekening houden met een eventuele uitbraak.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zes minuten later schiet De Meijer zijn eerste Hoofdklassegoal tegen de touwen. Een hoekschop van Cas van den Broek wijkt in eerste instantie af, maar wordt opnieuw ingebracht door Marvin de Beer. ,,Marvin schoot vanaf randje zestien op doel, maar kon niet vol uithalen waardoor de bal het vijfmetergebied in kwam. Voordat ik het wist, lag de bal voor mijn voeten en schoot ik van dichtbij binnen. Op drie, vier meter van de goal schoot ik in de hoek waardoor hun keeper kansloos was.”

,,Ik had al een aantal keer in vriendschappelijke wedstrijden gescoord, maar in competitieverband nog nooit voor Moerse Boys 1. Dan was dit een mooi moment om mijn eerste te scoren”, lacht de spits die komende zondag zich hoogstwaarschijnlijk weer mag opmaken voor Dosko 2 - Moerse Boys 2. ,,Het wordt afwachten, maar volgende week is Pim Goossens weer terug, die heeft er al vier inliggen in drie wedstrijden. Ik ben blij mijn waarde te kunnen hebben laten zien.”

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.