Internos weer aan kop na zege

zaterdag 4b+4cNa slechts één punt uit de laatste twee wedstrijden tegen directe concurrenten Steenbergen en MOC’17 haakte Internos weer aan met een zege. In 4B won Stavenisse het staartduel met Hansweertse Boys met 1-0, de eerste zege in lange tijd.

Zaterdag 4B

Stavenisse - Hansweertse Boys 1-0 (0-0). 1-0 Jan-Kees Oosdijk.

De thuisclub komt door de zege op gelijke hoogte met de bezoekers, al speelde Stavenisse wel een duel meer. Jan-Kees Oosdijk kroonde zich tot matchwinner in een duel met vooral veel strijd.

Colijnsplaatse Boys - Smerdiek 0-7 (0-5). 0-1 Sander van ‘t Hof, 0-2 Eigen doelpunt, 0-3 Yoan Pan, 0-4 Van ‘t Hof, 0-5 Levi Lindhout, 0-6 Van ‘t Hof, 0-7 Pan.

De thuisclub deed zich al na elf minuten de das om. Niet alleen kwam Smerdiek op dat moment op 0-1, de thuisclub moest ook met tien man verder door een rode kaart. ,,Het vervolg was eenvoudig, het stelde me in de gelegenheid om in de tweede helft al mijn wisselspelers in te brengen,” aldus winnend trainer Marc de Weerd.

SPS - Waarde 3-1 (0-0). 1-0 Arjen de Heer, 2-0 Ramon Voshol, 3-0 Kevin Uijl, 3-1.

,,In de praktijk was het nog lastiger dan op papier,” aldus assistent Justin Quist van de bezoekers, die weer op de goede weg lijken. ,,In de eerste helft had Waarde wind mee, na rust hadden ze weinig meer te vertellen en hadden we nog verder uit kunnen lopen.”

Zaterdag 4C

DHV - FC Bergen 2-0 (1-0). 1-0 Brian van Run, 2-0 Thomas van Dijk.

DHV-trainer Erik van der Giesen noemde de overwinning terecht: ,,Op zich een leuk duel, waarin we best moeizaam tot winst kwamen, al was dat wel terecht. Het was door de stevige wind lastig voetballen, op een veld dat ook al niet bijdraagt tot goed voetbal. Verder dan een door de wind gedragen schot op de lat kwamen de bezoekers niet.”

Lepelstraatse Boys - DVO’60 0-0 (0-0).

De Boys verdubbelden het puntentotaal tegen de Roosendaalse oranjehemden. DVO’60 blijft koploper van het kwartet staartploegen.

Internos - VVC’68 3-1 (1-0). 1-0 Sven van Zwam, 1-1 Fabian le Feber, 2-1 Van Zwam, 3-1 Jaye Musters.

,,Een redelijk herstel, na de twee dompers van afgelopen week,” stelde Internos-trainer Paul van Dijk vast. ,,De winst was vandaag het belangrijkste, al hebben we niet veel weggegeven.” VVC-collega Marco Ernest vond dat zijn team een punt verdiende: ,,We hebben laten zien best aardig met Internos mee te kunnen. Na de 1-1 in de 70ste minuut had ik het gevoel dat we nog konden winnen maar we waren wellicht iets te gretig. Dat straften ze met hun individuele klasse af.”

Vrederust - MOC’17 0-2 (0-0). 0-1 Wassim Chetbi, 0-2 Gijs Wijnmaalen.

,,De eerste helft was van onze kant wat tam, dat deden we na rust met meer energie en overtuiging een stuk beter,” vond MOC-trainer Ger Musters. ,,Het enige dat we onszelf konden verwijten is dat we niet verder uitliepen.”

Welberg - Alliance 2-3 (1-1). 1-0, 1-1 Jurre Kluin, 1-2 Ruben Brugmans, 1-3 Boris Willekens, 2-3.

,,De zege was makkelijker dan de cijfers doen vermoeden, al bleef Welberg wel tot de 90ste minuut knokken voor een beter resultaat,” vond Alliance-trainer Marco Klijs. ,,Waar wij volop kansen misten, maakten zij hun beide kansen wel af.”