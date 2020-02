Internos verstevigt nog maar eens koppositie, Alliance stormt top vier binnen

Vrederust - Internos 1-2 (0-1) 0-1 Danny Poppelaars, 1-1 Dave Wils, 1-2 Poppelaars.

Van kantine De Schakel naar het hoofdveld van Vrederust is nog een hele wandeling, zo blijkt maar weer. Eenmaal aangekomen duurde het lang eerdat de 22 hoofdrolspelers binnen de lijnen iets lieten zien wat op goed voetbal leek. Mede dankzij de sterk keepende Vrederust-doelman Michel Magielse bleef de thuisploeg voor rust lang op de been.

Pogingen van Danny Poppelaars werden keer op keer tegengehouden door de doelman. Totdat diezelfde Poppelaars met een steekpass de diepte in werd gestuurd en Magielse een fractie van een seconde te laat was. De vleugelaanvaller van Internos rondde het slim af en zorgde voor de 0-1-ruststand.

Een tactische wijziging na rust van Vrederust zorgde ervoor dat Internos ontregeld aan de tweede helft begon. Het was Dave Wils die volledig ongedekt kon aannemen in de zestien van Internos en doelman Bart Luijendijk kansloos liet. Echt lang kon Vrederust niet genieten van de gelijke stand. Opnieuw was het Poppelaars die de verdediging van de thuisploeg te slim af was en binnenschoot.

Internos eindigde het duel met tien man. De gasten, die na een halfuur zwak voetbal geprikkeld raakte bij elk fluitsignaal van de scheidsrechter, zagen in de 66ste minuut Devin Tholel een forse overtreding maken. De spits kreeg zijn tweede gele kaart en moest de rest van het duel achter de boarding kijken, aangezien de kleine kantine (met kleedkamers) van Vrederust tijdens de wedstrijd op slot zat.

The Gunners - Alliance 0-4 (0-2). 0-1 Ruben Brugmans, 0-2 en 0-3 Ivo Vergouwen, 0-4 Maikel Ubbink.

Vorige week kreeg The Gunners de complimenten voor het verfrissende spel, tegen Alliance was de ploeg van trainer René van Nijnatten geen schim van zichzelf. “We kwamen op alle fronten te kort. Als er geen beleving is, kan ieder tactisch plan de prullenbak in”, legde Van Nijnatten de vinger op de zere plek.

Alliance-trainer Ronald van Oeveren was niet ontevreden. “Na de terechte 0-2-tussenstand probeerde The Gunners nog even terug te komen, maar na de 0-3 was het gespeeld.”

DVO’60 - PCP 2-1 (2-1). 1-0 Stein de Bruijn, 1-1 Souhail Messaoui, 2-1 Niels Hulsbos.

DVO’60-trainer Wouter van de Vendel was blij met de driepunter met een gehavend elftal. “We misten een half elftal, waardoor het een gelijkwaardig duel werd tegen een PCP dat helemaal niet slecht speelde. Vooral op onze strijdlust heb ik niets aan te merken.”

Dosko – DHV 0-5 (0-1). 0-1 Edgar van der Giesen, 0-2 Jeffrey Bakx, 0-3 Housni Chaibi, 0-4 Mohsin Eddachouri, 0-5 Van der Giesen.

Dosko-trainer Ahmed Arslan en DHV-trainer Erik van der Giesen deelden hun mening. De eerste helft verliep gelijkwaardig, na rust was DHV conditioneel sterker en had Dosko het nakijken.

Baronie - Boeimeer 0-0.

Baronie begon erg goed aan het duel, maar wist niet tot grote kansen te komen. “De voorzetten kwamen niet aan, omdat er geen spelers voor de goal waren”, legde Baronie-coach Ricardo van den Bos uit. “In de tweede helft liepen we te veel uit positie en dan zijn de automatismen weg.”

Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns deelde die mening: “Baronie was het eerste halfuur beter. Nadat wij wat aanpassingen deden kwam Baronie niet meer tot kansen.” Na rust had Boeimeer het betere van het spel qua mogelijkheden. Een bal op de lat en een redding op de lijn van de Baronie-defensie voorkwamen goals. “We deden onszelf daardoor lelijk te kort”, baalde Boudewijns.