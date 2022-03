Internos speelt Steenbergen in de kaart: ‘Ze deden precies wat we wilden’

Bij de bezoekers, die voor het laatst in het seizoen ‘19-’20 een competitieduel verloren, werden de wonden gelikt en daalde het besef in dat het in de val van Steenbergen was gelopen. De thuisclub heeft geen ploeg die vlot combinerend de aanval zoekt, maar leunend op een stevig blok geduldig wacht op de ruimte die ontstaat voor de snelle en handige voorhoedespelers. ,,En daar hebben we te weinig tegenover kunnen stellen,” gaf assistent-trainer Ralf de Klerk, die de zieke coach Paul van Dijk verving, na afloop ruiterlijk toe. ,,We hadden moeite de ruimte op de vleugels te benutten, en wanneer dat een keer wel lukte was de eindpass vaak te slordig om gevaar te creëren.”

Te vaak lange bal

Daar had Borremans al op gerekend: ,,Ik heb hen al eerder zien spelen en wist dat zij veelvuldig de bal zouden hebben. Precies wat wij graag willen. Zeker na de 1-0 moesten zij komen en wisten wij dat we mogelijkheden zouden krijgen. We stonden echter als een huis vandaag, hebben weinig of niets weg gegeven.” Daar was het spel van Internos ook veel te voorspelbaar voor. Inderdaad heeft het aan de bal meer voetballend vermogen, maar het vermogen om de ruimtes te vinden ontbrak. Te vaak werd de lange bal gehanteerd op spits Sven van Zwam, die vakkundig gehinderd door het Steenbergse blok weinig ballen vast kon houden.

Niet geheel toevallig was het laatste kwartier voor rust voor Internos, op het moment dat Van Zwam zich iets minder diep opstelde. De enige gevaarlijke wapenfeiten van de bezoekers vielen in die fase te noteren, met een vrije trap van Jaye Musters en een verrassende uithaal van Danny Poppelaars. De thuisclub stelde daar eveneens weinig doelgevaar tegenover, al profiteerde Thijs Zantboer al na twee minuten bijna na een misverstand in de bezoekende verdediging, waarop Rick van Oostende op de lijn nog redde.

Verre inworp werkt

Na rust brak aanvoerder Adnan Alisic het duel al na vier minuten open. Een verre inworp van Dorus Bakker belandde vanuit de scrimmage in de voeten van Alisic, die de bal niet eens vol raakte maar het kleinood wel in de hoek zag hobbelen, 1-0. Tien minuten later toonde Steenbergen zich uitermate effectief door ook de tweede mogelijkheid meteen tot een doelpunt te promoveren. Ditmaal was het Zantboer die vanop de achterlijn terugtrok, waarop Jordi Dam de bal ineens uit de lucht nam en in de verre hoek zag ploffen.

Steenbergen had daarop wat het wilde, terwijl Internos met de moed der wanhoop op zoek ging naar de aansluitingstreffer. De grootste kans was echter voor de thuisclub, de koud ingevallen en volledig vrijgelaten Tim den Houting zag zijn kopbal echter onder de lat uit getikt worden door doelman Bart Luijendijk. Pas in de vijfde minuut van de blessuretijd scoorden de bezoekers alsnog, Van Zwam maakte goed voorbereidend werk van Ramon Krijnen staalhard af, 2-1.

Het feestje van Steenbergen was op dat moment al begonnen, een feest dat dinsdag al een gevolg kan krijgen. ,,Dan gaan we met zijn allen naar MOC’17-Internos, want als de bezoekers niet winnen is de eerste periodetitel voor ons,” aldus Borremans.

Volledig scherm Steenbergen, Moreno Molenaar/Pix4Profs Nathan van Beers (rechts) en Danny Poppelaars (links) jagen achter de bal aan © Pix4Profs/Moreno Molenaar