Internos pakt eenvoudig periodetitel, Haagse Beemden-derby eindigt onbeslist

zaterdag 4CZonder problemen heeft Internos de eerste periode binnen gehaald. DVO’60 werd in eigen huis eenvoudig aan de kant gezet: 0-4. Het opnieuw punten morsende VVC'68 werd op de ranglijst gepasseerd door Vrederust. De derby van de Haagse Beemden tussen The Gunners en Boeimeer kent geen winnaar. Nadat met name The Gunners 90 minuten strijd geleverd had stond er 1-1 op het scorebord.

The Gunners - Boeimeer 1-1 (1-1). 0-1 Randy Kimwanga, 1-1 Bryan Ripzaad (e.d.).

The Gunners begon scherp aan de wedstrijd en zette Boeimeer goed onder druk. Boeimeer wist weinig kansen te creëren, maar kwam wel op voorsprong. Guilliano Wierikx ging na een duel met Timo Trentelman naar het gras en kreeg van de scheidsrechter een strafschop. Wierikx ging - tegen alle voetbalwetten in - zelf achter de bal staan. The Gunners-doelman Luke van Gurp stopte de strafschop, maar Randy Kimwanga schoot de rebound wel tegen het net.

Vlak voor rust kwam The Gunners op gelijke hoogte na een blunder van Nick Verhagen. De doelman van Boeimeer besloot op het laatste moment zijn hand terug te trekken na een terugspeelbal van Bryan Ripzaad en was te laat om de bal weg te schieten.

In het tweede bedrijf streed The Gunners voor wat het waard was en creëerde het de beste kansen met tien man na een rode kaart voor Dion Riemens. Doelpunten leverde het echter niet meer op: 1-1.

Vrederust - Baronie 2-1 (0-1). 0-1 Kevin van de Luitgaarden, 1-1 en 2-1 Siem van Keijzerswaard.

Baronie kwam op bezoek bij Vrederust op voorsprong, maar had de tweede helft weinig in te brengen. “Vrederust speelde opportunistischer en daar hadden wij moeite mee. Wij speelden te snel de lange bal en kwamen daardoor niet meer aan ons eigen spel toe.”, analyseerde Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

“Een belangrijke zege,” doelde assistent-trainer Stefan van den Boom van Vrederust op het verlies van VVC'68. “De eerste helft was van onze kant niet best, na rust maakten we al snel 1-1. Ondanks een rode kaart voor Davy van de Watering zochten we toch de winst. Na de 2-1 hebben we eigenlijk niets meer weg gegeven”.

Dosko - PCP 5-1 (1-1). 1-0 Hatin Amezian, 1-1 Souhail Mekkaoui, 2-1 Sinan Yildiz, 3-1 Amezian, 4-1 Bilal Azarkan, 5-1 Amezian.

Dosko-trainer Ahmed Arslan zag een erg sportieve pot in Bergen op Zoom. ,,Pas na de 3-1 was het duel definitief gespeeld, al moet ik eerlijk zeggen dat we wat geluk hadden dat de scheidsrechter een rake vrije trap van hen bij een 4-1 stand niet als doelpunt beoordeelde.” PCP-coach Hassan Lammou was tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg: ”De eerste helft waren we de bovenliggende partij en creëerden we veel mogelijkheden.”

VVC’68 - Alliance 2-2 (1-2). 0-1 Maikel Ubbink, 0-2 Jurre Kluin, 1-2 Ricky Willigers, 2-2 Stijn Heideman.

“Na de plotse 0-1 waren we het even kwijt. Gelukkig scoorden we vlak voor rust de aansluitingstreffer en kwamen we erna nog op gelijke hoogte. Daarna wilden we te graag en gehaast de winnende maken”, zag VVC'68-trainer Marco Ernest. Alliance-trainer Ronald van Oeveren vond de 2-2 een goede uitslag voor zijn ploeg; “Na rust stonden paal en lat de 1-3 in de weg, al raakte ook VVC'68 nog eens de paal”.

DVO'60 - Internos 0-4 (0-2) 0-1 Marco Mohammadi, 0-2 Danny Poppelaars, 0-3 Morris Meesters, 0-4 Kjell van Toledo.

Marco Mohammadi opende halverwege de eerste helft de score, met een van richting veranderd schot: 0-1. Danny Poppelaars bouwde de voorsprong uit, na een heerlijke assist van Morris Meesters: 0-2. DVO werd sporadisch gevaarlijk, hoewel Bert Gerritsma dicht bij de gelijkmaker was en Rody van den Bergh op slag van rust voor de aansluitingstreffer had moeten zorgen. In de tweede helft liep Internos uit naar 0-4, door goals van Morris Meesters en Kjell van Toledo. Het feestje na afloop werd ingetogen gevierd. De formatie van Erik Nijssen heeft dit seizoen slechts één doel voor ogen: kampioen worden.