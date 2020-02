Internos morst punten bij afscheid trainer Nijssen, VVC'68 geeft signaal af richting koploper

zaterdag 4CInternos kon trainer Erik Nijssen niet uitwuiven met een driepunter. De oefenmeester, die per 1 november bij de KNVB aan de slag is gegaan en dat niet langer kan combineren met zijn werk bij Internos, zag zijn ploeg punten verliezen tegen Baronie. Achtervolger VVC'68 deed wat Vrederust, die andere achtervolger, niet deed: winnen.

Internos - Baronie 1-1 (0-1). 0-1 Thijs van den Bemt, 1-1 Devin Tholel.

Baronie en Internos deelden de punten. “De eerste helft ging het spel op en neer”, vertelde Baronie-coach Ricardo van den Bos. Vlak voor rust moest Internos met tien man verder, maar dat maakte het niet makkelijker voor Baronie. “We waren aan de bal niet goed genoeg om het Internos moeilijk te maken. Het gelijkspel is terecht. Ik ben trots op de jongens dat ze een punt gepakt hebben, voor de winterstop hadden we zo’n wedstrijd verloren.”

Afscheidnemend Internos-trainer bleef in verwarring achter. “Ik weet eigenlijk nog niet of we tevreden moeten zijn met het punt of niet. Ondanks het feit dat we een uur met tien man speelden door een terechte rode kaart voor Marco Mohammadi kregen we volop kansen. Er zat meer in.”

Boeimeer - DVO’60 3-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Gilliano Lenz, 2-1 Niels Verburg, 3-1 Rick Dielemans.

Boeimeer schoot uit de startblokken en stond na 75 tellen op voorsprong. Gesteund door die vroege goal domineerde de thuisploeg de wedstrijd. Een terugkerend euvel bij de Bredanaars is de slappe start nadat de thee gedronken is. Nadat Dielemans snel de marge weer op twee bracht was het een gelopen wedstrijd. “Voor rust heer en meester, na de pauze een matige wedstrijd”, concludeerde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns.

PCP - VVC’68 0-7 (0-3). 0-1 Jesper Nuijtemans, 0-2 Jeroen Augustijn, 0-3 en 0-4 Stijn Heideman, 0-5 Daan Maaseurs, 0-6 en 0-7 Heideman.

“Gedaan wat we moesten doen. Winnen zonder tegen blessures of onnodige kaarten op te lopen,” vond VVC’68-trainer Marco Ernest het belangrijkste wapenfeit van de middag. Ondanks de forse nederlaag was Hassan Lammou van PCP niet ontevreden: “Bij vlagen hebben we goed gevoetbald, maar we krijgen te makkelijk doelpunten tegen. Achterin zijn we heel erg kwetsbaar.”

DHV - The Gunners 0-0.

“Een terechte weergave. Beide defensies stonden goed, waardoor er veel veel strijd was op het middenveld,” keek DHV-trainer Erik van der Giesen terug. The Gunners heeft in de winterstop een metamorfose ondergaan en speelde met vier jeugdspelers. “Zij hebben de kans gekregen zich te laten zien en dat hebben ze goed gedaan”, was trainer René van Nijnatten tevreden. “We hebben onszelf helaas tekort gedaan door niet te scoren.”

Alliance - Vrederust 2-1 (1-1). 0-1 Chiel Knoet, 1-1 en 2-1 Jurre Kluin.

“De eerste kans voor Vrederust was meteen raak. We bleven goed voetballen en kwamen nog voor rust op 1-1, waarna we in de tweede helft enkele riante kansen kregen op doelpunten. De 2-1 viel uiteindelijk pas ver in blessuretijd", aldus Alliance-trainer Ronald van Oeveren. Aan Vrederust-kant vond Stefan van den Boom dat er ondermaats gespeeld werd: “Eigenlijk was laatste man Arjan van de Watering, die op het laatste moment als doelman in moest vallen, de grote uitblinker.”