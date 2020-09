Internos laat meteen zijn tanden zien tegen MOC’14

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal heeft Internos debutant MOC’17 een zure middag bezorgd, 2-4. De Etten-Leurenaren wonnen met 2-4.

SSW – Alliance 2-1 (0-0) – 1-0, 2-0, 2-1 Jurre Kuin.

Alliance-trainer Ronald van Oeveren was vooral tevreden over het eerste bedrijf; “We waren beter maar vergaten te scoren. Na rust kwamen er bij hen enkele jongens in die aardig kunnen ballen en zat er niet meer in.”

GSC/ODS – DVO’60 4-2 (2-0) – 1-0, 2-0, 2-1 Niels Hulsbos, 2-2 Gijs Nouwen, 3-2, 4-2.

“We lieten ons voor rust intimideren door die gasten, daar bleek dat we vooral ervaring te kort kwamen. Na rust kwamen we goed terug tot 2-2 maar liepen zij vervolgens weer uit,” aldus DVO-trainer Edwin Nieuwlaat.

MOC’17 – Internos 2-4 (0-4) – 0-1 en 0-2 Marco Mohammadi, 0-3 Danny Poppelaars, 0-4 Mohammadi, 1-4 Wassim Chetbi, 2-4 Vurkan Demir (pen.)

Paul van Dijk, trainer van Internos keek tevreden terug; “Een lekkere start tegen een op papier titelkandidaat. Na een lastig kwartier scoorden we vier keer voor rust, daarna hebben we het onszelf wat lastig gemaakt”. MOC-collega Ger Musters kon zich in die woorden vinden; “We startten goed, maar bij rust was het duel gespeeld. We komen terug, hoop je op een derde om hen zenuwachtig te krijgen, maar die bleef uit”.

Dosko – FC Bergen 6-2 (3-0) – 1-0 Saffouan Al Allaoui, 2-0 Sinan Yildiz, 3-0 Al Allaoui, 3-1 Marwan el Bousaksaki, 3-2 Berk Bayazit, 4-2 Omer Buyruk, 5-2 en 6-2 Unur Akay.

“Een goed start van de competitie in de Bergse derby. We lieten met name voor rust nog veel kansen liggen tegen deze jonge tegenstander,” vond Dosko-trainer Ahmet Arslan. Leider Jan Schepens van de bezoekers noemde de nederlaag terecht; “Dik verdiend. We kwamen vlak na rust heel even terug maar daarna liep Dosko weer uit.”

DHV – ZBC’97 2-2 (2-0) – 1-0 Edgar van der Giesen, 2-0 Thomas van Gool, 2-1, 2-2.

“Het kon alle kanten op,” stelde Erik van der Giesen van de thuisclub vast. “We vergaten de derde te maken maar konden in de slotfase net zo makkelijk nog verliezen”.

Boeimeer - The Gunners 4-1 (0-0). 1-0 Giliano Lenz, 2-0 Jonathan Fiddelers, 3-0 Mikey Damen, 3-1 Lennart van der Klooster, 4-1 Jordy Pas.

Vooraf ging het vooral over de jongens die van The Gunners naar Boeimeer zijn getrokken. Een half elftal maakte de overstap. Geen van hen had de hoofdrol in de burenruzie. Giliano Lenz was de held van Boeimeer. Lenz startte niet in de basis, hij was later op de club omdat zijn opa ‘s ochtends was overleden. Na een halfuur viel hij in omdat Dion Riemens geblesseerd raakte. Lenz nam de hoofdrol op zich door een doelpunt te maken en twee assists te geven.

“We wilden waarmaken wat we van tevoren gezegd hebben, we zijn beter dan The Gunners”, vertelde Lenz na afloop. “Maar we maakten het helemaal niet waar, de eerste helft was The Gunners beter.”

Dat zag ook The Gunners-trainer Peter Remie: “We hadden 3-0 voor kunnen staan bij rust. Het eerste uur was heel goed en ik kan de jongens dan ook niets verwijten.” In de rust hamerde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns erop dat ze hun eigen spel moesten spelen. “Wij zijn gewend direct te spelen en de vleugels te zoeken. Daar moeten sommige jongens nog wat aan wennen”, vertelde Lenz.

Uit precies zo’n actie kwam de 1-0 die Lenz binnenschoot. “Het is fantastisch voor hem. Hij heeft laten zien dat hij sterk in zijn schoenen staat en een goede voetballer is. Wat ‘n held”, was Boudewijns lovend na afloop. En na die 1-0 nam The Gunners meer risico waardoor Boeimeer naar hartelust kon counteren. Dat zorgde voor een enigszins geflatteerde uitslag: 4-1.

Baronie - IFC 3-4 (1-1). 1-0 Rutger Schalks (pen.), 1-1, 2-1 Boris Fuchs, 3-1 Thijs van der Bemdt, 3-2, 3-3 en 3-4 IFC.

“Het was een ren-je-rot wedstrijd waarin alle ballen hoog en diep naar voren gingen.”, vertelde Baronie-coach Ricardo van den Bos. Baronie ging daar aanvankelijk aardig mee om, maar gaf alles in tien minuten uit handen. “Nadat wij de 3-1 scoorden kwamen er fysiek sterke spelers bij IFC in het veld. Als de tegenstander opportunistisch speelt hebben wij het altijd moeilijk.” De bezoekers scoorden in tien minuten drie keer en zo stond Baronie met lege handen.