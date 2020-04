Internos in zak en as na mislopen bijna zekere titel: ‘Maar we zagen het aankomen’

,,Laat ik voorop stellen dat kampioen worden zonder te spelen ook niet leuk was geweest”, stelt de genuanceerde Wouters. ,,En veel spelers zagen het besluit om de competitie te schrappen al een paar weken langzaam dichterbij komen natuurlijk. Maar wij hadden een groot doel en dat was om de stap naar de derde klasse te maken. Niet gek dus dat er wel een aantal jongens in zak en as zaten.”

Quote Ons doel was Internos hogerop te helpen. En we waren heel dichtbij. Maar nu glipt het plots uit onze handen. Alsof we een jaar hebben weggegooid. Davy Wouters

Volledig scherm Internos-spelers Jaye Musters, Mike van Noord, Danny Poppelaars en Jean Asukaniam keerden afgelopen zomer terug bij de club om hun jeugdliefde te helpen promoveren. © Pix4Profs/Gerard van Offeren Tijd genoeg leek er om het shirtje recht te trekken, de sponsor in beeld te krijgen en een vreugde-uitbarsting voor te bereiden. Kampioenenkoorts, maar dan zonder verdere symptomen van het coronavirus. Het had Internos al in zijn greep. ,,Er waren zelfs spelers voor terug naar de club gekomen afgelopen zomer. Samen met een kern van vrienden streden we voor ons doel. Dat was om Internos hogerop te helpen. We waren heel dichtbij. En nu glipt het plots uit onze handen. Alsof we een jaar hebben weggegooid.”

In de emotie

Veertien punten. Het is in het voetbal een kloof in een zodanige orde van grootte, dat-ie geëvolueerd tot een fysisch proces wereldwonderen had kunnen verrichten. Door de extreme tijdswinst die Internos vergaarde, had de daaropvolgende erosie gekscherend de kliffen van de Grand Canyon enkele centimeters op kunnen liften. Mislopen kon het oppermachtige Internos de titel alleen theoretisch. Maar waar natuurwetten door middel van experimenten verklaard worden, is dit simpelweg een speculatieve theorie van de KNVB geweest om zoveel mogelijk schade te beperken en monden te vullen.

,,Natuurlijk is iedereen teleurgesteld. We weten ook dat het seizoen niet uitgespeeld kan worden in deze tijd, in deze situatie. Maar als je dat kampioenschap al bijna aan kan raken, zorgt dat voor frustratie. En natuurlijk ben je het dan in de emotie met de besluitvorming niet eens.”

Herfstmarathon als eerstvolgende doel

Hoe nu verder? Het is een vraag die menig amateurvoetballer zich deze periode zal stellen. Ook Wouters, want de onzekerheid over de toekomst heeft ook invloed op de amateurvoetbalwereld. ,,Je weet niet wanneer je weer mag trainen, wanneer het nieuwe seizoen zal beginnen en wanneer je elkaar überhaupt weer kan zien. Het is een gekke tijd.”

Quote Als dit tot september doorgaat, lopen we in de herfst met het hele team de marathon in plaats van dat we een wedstrijd gaan voetballen. Davy Wouters

,,Je moet jezelf fit houden. Hardlopen. Maar als dat tot september doorgaat, lopen we in de herfst met het hele team de marathon in plaats van dat we een wedstrijd gaan voetballen.” De titel moet even uit het hoofd en het sprookje is tijdelijk in duigen gevallen, maar de lach blijft op het gezicht van Wouters staan. ,,Wie hem dan zou winnen? Ik denk dat je je geld op Morris Meesters moet inzetten.”

,,Het is een cliché, maar we beginnen volgend seizoen gewoon weer op nul.” Want hoewel nieuw zilverwerk nog minstens een jaar uit de prijzenkast van Internos wegblijft, is het niet van plan van schoeisel te wisselen. Het doel blijft onveranderd en de zevenmijlslaarzen worden weer aangetrokken, als het aan Wouters ligt. ,,Met Internos promoveren staat ook dan zeker weer als hoofddoel aangekruist.”

Clubman en scheidend hoofdtrainer Erik Nijssen is trots op de spelersgroep van Internos.