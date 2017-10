Internos eenvoudig langs buurman DSE

Schijf-keepster Hendrickx: 'We staan bekend als rouwdouwers'

21 oktober Milou Hendrickx wilde als vierjarige al voetballen, maar dat was nog te jong om lid te worden van een club. Om toch zoveel mogelijk met de bal in de weer te zijn ging ze met haar broer mee naar het veld van Sprundel, haar opa was coach van het team. Inmiddels verdedigt ze het doel bij Schijf.