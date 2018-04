Internos bezorgt SVC zware afstraffing, VVR wint topper van Schijf

Alliance - DIOZ 3-1 (2-0) 1-0 Mitchel de Waard, 2-0 en 3-0 Guilliano Wierikx, 3-1 Robin van Hest.

Volgens Alliance-trainer Rick Schimmel was het veld haast onbespeelbaar, maar won zijn ploeg dik verdiend. ,,We kregen zoveel kansen. Het hadden wel dubbele cijfers kunnen zijn'', aldus Schimmel.

Lees ook Makkelijke middag voor SAB tegen Wernhout

Lees meer

In Roosendaal was NAC Breda-middenvelder annex vleugelaanvaller Mounir El Allouchi toeschouwer bij het duel.

SVC - Internos 0-7 (0-2) 0-1 Devin Tholel, 0-2 Morris Meesters, 0-3 Bart Boeren (penalty), 0-4, 0-5, 0-6 en 0-7 Danny Poppelaars.

SVC-trainer Ad Straver: ,,De eerste helft verliep redelijk. Die lijn werd na rust doorgetrokken tot het moment dat er een overtreding op onze keeper werd gemaakt. Hij nam wraak door na te trappen. Rood en een penalty tegen. Door zijn domme actie zijn we tegen een zware nederlaag aangelopen.''

DSE - Sprundel 1-2 (0-2) 0-1 Roy van den Broek, 0-2 Mark Monden, 1-2 Rob van Gils.

Sprundel domineerde voor rust, maar tijdens het tweede bedrijf heerste de thuisploeg. Sprundel kwam zwaar onder druk te staan, maar hield stand. DSE-trainer Marc van der Linden: ,,We verzuimden om voor rust 0-3 te maken.''

Volledig scherm Doelman Kiske Martens van Schijf, plukt de bal uit de lucht. © EDWIN WIEKENS

VVR - Schijf 2-1 (1-0) 12. Hassan Kasim 1-0, 73. Rob Adriaensen (penalty) 1-1, 90. Jolan Gooskens 2-1.

In het eerste half uur domineerde VVR. Met goed positiespel en verrassende individuele acties van onder andere Hassan Kasim en Gilberto Quiala werd Schijf onder druk gezet. Na de openingstreffer van Kasim was hij ook dicht bij de 2-0.

Nadat Rob Adriaensen uit een strafschop Schijf naast VVR had geschoten, leek er voor VVR niet veel meer te halen. Maar zoals al zo vaak dit seizoen, zat het venijn bij de Rijsbergse formatie in de staart. In blessuretijd schoot Jolan Gooskens met een fraaie omhaal de 1-2 achter Schijf-goalie Kiske Martens.

Er waren wel protesten uit het kamp van Schijf. Assistent-scheidsrechter Van Overveld stak zijn vlag in de lucht. Ook volgens trainer Cees van Beers had het doelpunt niet goedgekeurd mogen worden. ,,Er werd eerst door een speler van VVR een overtreding gemaakt", aldus Van Beers. ,,Daarna werd de bal doorgekopt door iemand die buitenspel stond. Op het moment dat de bal in het doel verdween, stond er een speler van VVR op de lijn. Opnieuw buitenspel dus.''

De spanning is nu weer terug in 4B. VVR is koploper, maar de Rijsbergenaren hebben een verliespunt meer dan Schijf. Donderdag speelt Schijf het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Sprundel. Met nog zeven minuten op de klok verdedigen de manschappen van Cees van Beers een 1-3 voorsprong.

VVR-trainer Kees Daemen ziet zijn ploeg na de zege op Schijf nog niet als titelfavoriet en verkiest de underdogrol: ,,Kampioenschap? Nee, daar denk ik niet aan. Schijf staat er nog steeds het beste voor.''

Gesta - BSC 0-0.

Beide trainer noemen het een bar slechte wedstrijd met een hoofdrol voor de scheidsrechter die maar liefst elf gele kaarten uitdeelde.