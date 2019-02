Internationals maken het verschil voor Groen Wit, incompleet Bavel verliest van Oosterhout

zondag 3BGroen Wit beschikte tegen UVV'40 weer over haar twee geheime wapens. Zaalvoetbalinternationals Mouhcine Zerouali en Oualid Saadouni waren andermaal belangrijk voor de Bredase ploeg. In eigen huis werd het 3-0.

Oosterhout - Bavel 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Kevin Tempelaars.

,,Mooi dat zo’n jonge gast als Kevin twee goals maakt", sprak Oosterhout-trainer Richard van Gils na afloop. ,,Deze zege hadden we echt nodig.” Bavel-trainer Osman Erbas miste een handvol spelers. ,,We misten voorin stootkracht. We hadden ook pech dat een prima goal van ons onterecht werd afgekeurd.”

ZIGO - Waspik 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Nicwell Landbrug.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden: ,,We hadden de wedstrijd redelijk onder controle toen zij uit het niets de 1-0 maakten. De nederlaag kunnen we ons zelf aanrekenen.”

Gilze - RWB 1-0 (1-0) 1-0 Dean Pelkmans.

Gilze-trainer Jeremy Buchly sprak van een verdiende zege. ,,Het was geen hoogstaand duel. We scoorden vroeg in de wedstrijd en hebben daarna niets weggegeven. We vergaten de 2-0 te maken.”

Irene’58 - DESK 1-2 (0-2) 0-1 DESK, 0-2 DESK, 1-2 Erwin Timmermans.

,,Voor rust hadden we weinig in te brengen", concludeerde Irene'58-trainer Paul van Dijk. ,,In de tweede helft wierpen we de schroom van ons af en hadden we zelfs zicht op de gelijkmaker.”

Groen Wit - UVV’40 3-0 (2-0) 3. Jonathan van Haperen 1-0, 9. Mardoche Mputu 2-0, 84. Tijn van Galen 3-0.

Na acht minuten komt Mouhcine Zerouali aan de bal aan de rechterkant van het veld. Zerouali houdt even in en versnelt dan verschroeiend. Het hobbelige grasveld in Princenhage houdt de behendige zaalvoetballer niet tegen. Hij zet strak voor en Zakaria Zerouali schiet tegen de doelman aan. De rebound van Mardoche Mputu gaat er wel in.



,,Hij is een klasse apart”, lacht directe tegenstander Ralph de Brouwer na afloop. ,,Vaardig aan de bal, technisch en moeilijk bij te houden.” En over zijn versnelling. ,,Je probeert hem voor de aanname te pakken, maar dat lukt niet altijd.”

Andere rechtsbacks in zondag 3B hebben meer geluk: Zerouali doet namelijk maar sporadisch mee bij Groen-Wit. Hetzelfde geldt voor Oualid Saadouni. Beiden spelen zaalvoetbal in de eredivisie voor FC Eindhoven en zijn international. Van hun club mogen ze niet elke week op het veld spelen: het risico op blessures is er groot.

En als hij meedoet, dan trekt de technicus het spel naar zich toe. Zijn teamgenoten zoeken hem constant en eenmaal aan de bal zoekt Zerouali zelf telkens het duel op. UVV’40 heeft een lastige middag tegen Zerouali en co. Na de verschroeiende start neemt Groen-Wit wat gas terug. De bezoekers maken echter te weinig gebruik van de gebrekkige defensieve discipline bij de thuisploeg. Het is wachten tot diep in de tweede helft voordat Groen-Wit het duel definitief beslist: Tijn van Galen is de afmaker. Aangever, hoe kan het ook anders: Mouhcine Zerouali.