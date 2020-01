Interesse genoeg, maar Aart Veldhof blijft zeker nog één jaar bij Baronie

,,Ik heb in het begin wel even getwijfeld, had nog een mooie optie, maar het voelde niet als het juiste moment. Dat trainer Jurriaan van Poelje blijft, speelt ook een belangrijke rol. En ik woon in Breda, kan lekker op de fiets naar de club."

Die oefenmeester is blij met de verlenging van zijn middenvelder. ,,Hij laat zien dat niet het geld, maar een goed gevoel bij de club, trainer en spelersgroep de doorslag geeft. Hij is voor mij een van de belangrijkere spelers in de selectie." Van Poelje roemt de mentaliteit van Veldhof.

Cement

,,Ik noem Aart het cement tussen de stenen. Hij gaat voorop in de strijd, is het toonbeeld van de wil, het gif en de drang om te winnen. Dat slaat ook over op andere spelers, hij neemt anderen daarin mee. Daarnaast is hij fysiek sterk, verbaal aanwezig op het veld en een verlengstuk van mij. Het is fijn om zo'n speler centraal in de as te hebben staan."