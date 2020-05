Intens verlangen naar vlijmscherpe partijtjes in tijden van nerveus Covid-voetbal

Hoe het eruit ziet? Zonder al te diep in detail te treden, komt het hier op neer: twee teams van vijf spelers verdeeld over zeven vakken passen de bal in de breedte rond, waarbij ze steeds één vak op mogen schuiven. Teamgenoten moeten zijwaarts meebewegen, want de anderhalvemetermaatregel houden we in ere. De ploeg in balbezit speelt de bal snel door om zodoende het verdedigende team uit elkaar te spelen, zodat er een bres ontstaat in de defensieve linie. Dat resulteert erin dat de kegels op de achterlijn ‘open’ staan die de aanvallende partij dan om schiet. Bent U er nog?