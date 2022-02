Inhaalduels: winst voor Halsteren en WHS, Smerdiek komt niet verder dan gelijkspel

Seolto-Halsteren: 1-5 (1-2) 0-1 Nick Machielsen, 0-2 Nick Machielsen, 1-2 Sebastian Stoop, 1-3 Mike de Nijs, 1-4 Thom Luyks, 1-5 Mike de Nijs.

Nick Machielsen zette de bezoekers op het goede spoor, met twee doelpunten in de openingsfase. Seolto was niet van de wijs gebracht en kwam na een halfuur terug in de wedstrijd, met de aansluitingstreffer van Sebastian Stoop. Op slag van rust was Stoop op aangeven van Yannick van Niekerk zelfs dicht bij de op dat moment niet eens onverdiende gelijkmaker.

Seolto-coach Frans Ceton was trots op het gedurfde spel van zijn ploeg. ,,Maar zij waren uiterst effectief.’’ In het tweede bedrijf stelde de formatie van Remco van Haaren orde op zaken, met eerst de lucht verschaffende 1-3 van Mike de Nijs. In het laatste kwartier werden de ruimtes groter en drukten Thom Luyks en wederom De Nijs het krachtsverschil uit in de score. Van Haaren had een moeizame eerste helft van zijn ploeg gezien. ,,We waren niet scherp genoeg. In de rust hebben we wat zaakjes rechtgezet. Bij de tegenstander zag je de krachten wegvloeien en daar hebben we goed van geprofiteerd.’’

Kogelvangers-WHS: 1-4 (0-2) 0-1 Jeremy de Witte, 0-2 Jasper Gunter, 0-3 Jasper Gunter, 1-3 Mo Chaali, 1-4 Jasper Gunter.

Na een kwartier legde Jeremy de Witte de bal van afstand lekker in de kruising: 0-1. In het zicht van de rust begon Wout den Engelsman aan een fraaie slalom, om precies op het goede moment Jasper Gunter weg te steken: 0-2. Assistent-coach René Opschoor vond dat het zonder vier sterkhouders spelende Kogelvangers zich dapper verweerde. ,,Maar zij scoren zo gemakkelijk en wij konden voorin geen vuist maken.’’

De thuisclub wist zich sporadisch aan de druk van de lijstaanvoerder te ontworstelen en bij een van de schaarse mogelijkheden kopte Mo Chaali op de paal. Op dat moment leidde WHS al met 0-3, met opnieuw Wout den Engelsman als aangever bij de tweede treffer van Jasper Gunter. In de slotfase scoorde Chaali alsnog tegen: 1-3. Het laatste woord was voor Gunter die in buitenspelpositie door mocht gaan en de 1-4 eindstand vastlegde. WHS-coach Leon de Witte was blij met het zelfverzekerde spel van zijn team bij het doorgaans lastig te kloppen Kogelvangers. ,,Het was een overtuigende overwinning.’’

Smerdiek komt niet verder dan gelijkspel

Het inhaalduel tussen Smerdiek en Waarde in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal kende dinsdagavond geen winnaar, 1-1.

Smerdiek – Waarde 1-1 (1-0). 1-0 Sander van ’t Hof, 1-1.

,,Een van beide zijden slechte wedstrijd, met veel onnodig balverlies, op een zwaar bespeelbaar veld,” vatte Smerdiek-trainer Marc de Weerd na afloop kort samen. ,,Voor de coronabreak zaten we in een aardige flow maar we merken dat er momenteel nog een bepaalde stroefheid in de ploeg zit”. Smerdiek kwam voor rust nog wel op voorsprong, maar kon deze in de tweede helft niet vasthouden. ,,We raakten nog wel twee keer de lat, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook Waarde de nodige kansen kreeg. Een terecht gelijkspel dus, ik ben er niet blij mee, maar soms moet je het accepteren,” aldus De Weerd.