Inhaalduel amateurvoetbal: piepjong Alliance klopt FC Bergen

Ondanks het gebrek aan ervaring werd FC Bergen, dat afgelopen zaterdag voor het eerst won, met name in de eerste helft eenvoudig aan banden gelegd: ,,We leidden halverwege met 2-0, maar het had net zo goed 3-0 of 4-0 kunnen zijn. Tijdens de rust brachten we nog wat extra jeugdspelers in, waardoor we wel een heel jong elftal op het veld hadden staan. FC Bergen kwam nog wel terug tot 3-2 maar echt in gevaar is de zege nooit geweest. Het overwicht was uiteindelijk groter dan de uitslag doet vermoeden,” keek Klijs terug.