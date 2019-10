Indrukwekkende minuut stilte bij Beek Vooruit - TSC, Madese Boys boekt derde overwinning op rij

zondag 2EOp het slechte hoofdveld van FC Tilburg nam Madese Boys drie punten mee naar huis. Rijen verloor van hoogvlieger en promovendus Roosendaal terwijl JEKA een late achterstand bij VOAB niet meer te boven kwam. Roosendaal lijkt klaar voor de topper van volgende week op het veld van Sarto. De generale repetitie tegen Rijen eindigde gisteren on 3-0. TSC wist op bezoek bij Beek Vooruit te winnen met 1-3. De minuut stilte voor Beek Vooruit - TSC was indrukwekkend.

VOAB - JEKA 2-1 (1-1). 1-0 Jop van der Weijden, 1-1 Jules Philippart, 2-1 Casper van Beers.

“Een evenwichtige pot die VOAB pas in de laatste minuten won. Een persoonlijk fout bij de 2-1 deed ons de das om. Qua kansenverhouding trok de thuisploeg verdiend aan het langste eind”, concludeerde JEKA-trainer Bas Liebregts.

Roosendaal - Rijen 3-0 (2-0). 1-0 Wesley van Zundert, 2-0 Dylan Matthijssen, 3-0 Lars de Jong (eigen doelpunt).

Rijen-trainer Freddy Kruijs vond de uitslag wat geflatteerd. “Op basis van effectiviteit en aantal kansen won Roosendaal terecht. Op basis van voetballend vermogen en balbezit niet. Onze spitsen worden nog te weinig bediend. Tot de zestien meter loopt het eigenlijk wel prima, daarna blijft het wat steken. We blaffen wel, maar bijten nog veel te weinig.”

“Niets op af te dingen, al dacht Rijen daar anders over,” aldus trainer Peter Sweres van de thuisclub. “Verder dan de zestien kwamen ze niet. Uiteindelijk mogen zij nog blij zijn met ‘slechts’ 3-0, want met name Van Zundert had er wel drie kunnen maken”.

FC Tilburg - Madese Boys 0-2 (0-1). 0-1 (pen.) en 0-2 Dennis Marijnissen.

“Voetballen was op het zompige en stroeve veld vrij lastig. Een terecht gegeven penalty hielp ons goed op weg. De derde overwinning op rij, dat voelde wel erg lekker. Na zijn 250ste wedstrijd van vorige week vond Dennis Marijnissen opnieuw de juiste flow”, vertelde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

Uno Animo - Kruisland 1-2 (0-0). 0-1 Bodie Scholten, 1-1 Thierry Richardson, 2-1 Jeremy Goveia.

“Een stugge, theatrale tegenstander die alles uit de kast haalde om ons te ontregelen. Gelukkig was er een prima scheidsrechter", oordeelde Kruisland-trainer Bram Plomp.

DESK - Cluzona 0-1 (0-1). 0-1 Ruben Maas.

Cluzona heerste voor rust en kwam na een kwartier op voorsprong door Ruben Maas. De spits teisterde ook nog eens het houtwerk terwijl ook Jeroen Hack de 0-2 op de schoen had. Na rust kreeg de thuisclub te veel ruimte maar hield Cluzona stand.

Beek Vooruit - TSC 1-3 (0-2). 0-1 en 0-2 Ryan Snoeren, 1-2 1-3 Tim Rubenkamp.

“De broer van Bart Ormel heeft in de selectie gevoetbald. Er zijn dus wel bepaalde jongens die er bij betrokken waren. Het was goed dat zijn vriendenclub een mooi eerbetoon aan hem hadden gegeven”, vertelde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls.

In de eerste helft liet TSC zien dat het voetballend bij tijd en wijle briljant kan zijn. De twee goals van Ryan Snoeren kwamen voort uit prachtige aanvallen over de flanken. Snoeren toonde zich een killer door allereerst een bal in te tikken en daarna een goede voorzet snoeihard binnen te knikken. Beek Vooruit zette eenzelfde aanval over meerdere schijven op, maar de poging van Joost Schalk ging net voorlangs.

Volledig scherm Joost Schalk van Beek Vooruit (linksonder) krijgt drie tegenstanders van TSC in zijn nek. © Pix4Profs / Joris Knapen

Bij Beek Vooruit ging de knop pas na rust echt om. Ook Gabriels erkende dat TSC heer en meester was in de eerste 45 minuten. “We toonden in de eerste helft te weinig ballen om er een wedstrijd van te maken. Na rust speelden we meer naar voren. Tegenover de gevaarlijke counters van TSC konden we meer dan voldoende mogelijkheden zetten.”

Joost Schalk maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer, niet veel later sloeg TSC in de counter weer toe. Tim Rubenkamp schoot de bal uit een onmogelijke hoek tegen de touwen. “Na de 1-2 en de rode kaart in de laatste tien minuten hadden we het even moeilijk. Nooit dacht ik dat we onze voorsprong nog zouden weggeven. Dit voelde als een grote opluchting voor alles en iedereen”, aldus TSC-trainer Ton Cornelissen.

Volledig scherm Beek Vooruit-aanvaller Joost Schalk komt een teenlengte te kort om te scoren. © Pix4Profs / Joris Knapen