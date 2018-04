Individuele fouten leiden nederlagen Rood-Wit en Dosko in

,,Even was de concentratie weg", baalde Van Beers na afloop. ,,Ik was hem even kwijt, hij kruiste voorlangs en stond helemaal vrij." In het lentezonnetje overpeinsde de captain met een aantal van zijn teamgenoten schuldbewust de wedstrijd. ,,Er had echt meer ingezeten", conludeerde Van Beers. ,,Vooral de manier waarop we verliezen, onnodig en in de laatste minuut, doet pijn."