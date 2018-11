Incompleet The White Boys onderuit bij Gloria UC, eerste zege OVV’67

Gloria UC - The White Boys 6-1 (1-1) 1-0 Koen van de Broek, 1-1 The White Boys, 2-1 Roy Bernaerts, 3-1 Bernaerts, 4-1 Teun van Beek, 5-1 Van de Broek, 6-1 Brent Soentken.

In het Poolse elftal van The White Boys deden ook een paar Waspikse spelers mee. ,,Ze konden er geen elf bij elkaar krijgen”, weet voorzitter Nol Kemmeren. ,,Waarschijnlijk heeft het toch met de sinterklaastijd te maken, dan is het extra druk in de logistiek.