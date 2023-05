Missie Vierde Divisie | Eén doelpunt is het verschil tussen Kruisland en Nemelaer: ‘Heb de tussen­stand er vandaag al 15 keer bij gepakt’

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin Kruisland en Nemelaer dromen van de Vierde Divisie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze achtste aflevering: de ongekende apotheose zorgt voor spanning bij koploper Nemelaer.